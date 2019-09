Nieuwe Brabus G V12 kan iets wat Mercedes niet kan

Behalve dan alles wat je maar kunt bedenken zwart uitvoeren.

In een wereld waar alle beslissingen in de autowereld gemaakt worden met het milieu in het achterhoofd, moeten de mensen die tegen deze groene knipoog zijn Brabus met beide handen vastgrijpen. Zelfs een auto als de Mercedes G-Klasse wordt in Stuttgart ontwikkeld met een kleine(re) V8, de V12 gaan we waarschijnlijk niet meer terug zien. Brabus is het daar mee oneens een neemt een nieuwe G-Klasse mee naar Frankfurt. Het is wederom een editie op basis van de nieuwe G-Klasse (W463A), toch zit er een dikke V12 voorin.

Het gaat om de V12 die voorheen in de Mercedes S600L is gebruikt. Daarin levert hij 530 pk en zijn de verdere prestaties irrelevant. Voordat deze simpelweg in de G-Klasse werd gelepeld, is hij eerst compleet opnieuw verbouwd door de jongens van Brabus. Daarmee is de motor uniek voor Brabus, met het slagvolume vergroot naar 6,3 liter. Samen met een hele waslijst aan verdere verbeteringen en vermogenupgrades kun je rekenen op 900 pk en 1.500(!) Nm in de G V12 900. Overigens is die 1.500 Nm zo veel dat zelfs Brabus dat getal elektronisch limiteert tot 1.200. De sprinttijd is 3,8 seconden naar 100 km/u. Dat is best netjes is, gezien de hoofdconcurrent van de G V12, Paleis Noordeinde, er een stuk langer over doet. De koek is pas kunstmatig op bij 280 km/u, meer dan genoeg lijkt ons. De zeecontainer-looks die we gewend zijn van de G-Klasse zijn geen aerodynamisch wonder, op hoge snelheden kan het gevaarlijk worden.

Daarnaast wordt de G V12 900 natuurlijk uitgerust met de ‘run-of-the-mill’ Brabus-styling die we gewend zijn. Van buiten betekent dat gigantische velgen, grote bodykits en veel koolstofvezel. Van binnen betekent dat een verdacht contrasterend interieur, met wit en toffeekleurig leer en alcantara. Van de G V12 900 komen 10 exemplaren. De auto is live te aanschouwen op de IAA in Frankfurt.