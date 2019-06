Officieel: BMW M8 (Competition) Coupé & Cabrio

Eindelijk is 'ie officieel en wat een bruut apparaat is dit geworden.

We wisten al héél lang dat de BMW M8 zou komen. Aan de hand van diverse lekken, maar ook aan de hand van door BMW gedeelde spyshots. Het geheimzinnige gedoe is voorbij en hier is dan eindelijk de M8 als Coupé en als Cabrio.

Het recept van de M8 doet denken aan de M5. Zo komt de heetste 8 Serie met een 4.4-liter V8, goed voor 600 pk en 750 Nm koppel. De M8 komt er ook als Competition, met 625 pk. De Coupé weet het sprintje naar de honderd in slechts 3,3 seconden af te leggen en de Cabrio is 0,1 tel langzamer. De M8 Coupé Competition doet 3,2 naar de honderd of 3,3 als Cabrio. Met het M Drivers Package bedraagt de topsnelheid 305 km/u.

De snelle sprint naar 100 km/u is te danken aan de 8-traps M Steptronic automaat en M xDrive vierwielaandrijving. Net als bij de M5, kan gekozen worden voor 4WD, 4WD Sport en 2WD met achterwielaandrijving, waarbij DSC uitgeschakeld wordt. Ook van de M5 meegenomen zijn de rode elementen in het interieur. De startknop en de schakelflippers zien er opvallend uit.

De M8 beschikt over een nieuw remsysteem met M specifieke instellingsmogelijkheden. Dit betekent dat je kunt kiezen voor normaal remgedrag, maar ook voor een fellere stand. Hier reageert het pedaal een stuk gevoeliger op aanraking.

Het exterieur oogt enorm dik. De M8 heeft een uitlaatsysteem met vier sierstukken, een subtiele achterspoiler en agressievere bumpers in vergelijking met de reguliere 8 Serie. De M8 Competition is wat dat betreft de allerdikste. Met de kleur Frozen Marina Bay Blue, het optionele M carbon package en de Competition-velgen staat er een Coupé (of Cabrio) waar je u tegen zegt.

BMW onthult de nieuwe M8 op het BMW Group #NextGen evenement in München van 25-27 juni. De marktintroductie is in september. Prijzen zijn op dit moment nog niet bekend.