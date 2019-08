Dít verwachten we op de IAA 2019!

De IAA is traditioneel een enorme beurs met een stortvloed aan noviteiten. Deze kun jij verwachten in Frankfurt dit jaar!

Hij komt er weer aan, de IAA in Frankfurt. Het is een van de grootste Europese autobeurzen. De IAA opent zijn deuren op 12 tot 22 september 2019. De persdagen ervoor zullen wij verslag gaan doen van alle noviteiten die op de beurs aanwezig zijn.

Afzeggingen

Helaas zijn er een enorm aantal merken die niet aanwezig zullen zijn. Het deelnemen aan dat soort evenementen is peperduur. Ook is de IAA een waanzinnig Duits feestje. Met name de Duitse premium-merken (Audi, BMW en Mercedes-Benz) rollen dusdanig met hun automotive spierballen, dat het voor andere merken kansloos is. Volvo staat in Europa alleen op de Salon van Genève. Chrysler en Infiniti zijn officieel afgemeld, maar zijn ook niet meer actief in Europa.

Helaas is de gehele FCA-tak niet te bekennen op de beurs. Ook diverse Japanse merken bedanken voor de uitnodiging en blijven thuis. Peugeot en Citroen zullen volgend jaar in Parijs weer van de partij zijn, op de IAA mag Opel los gaan. Daarin zijn ze bloedserieus, want ze hebben voor dit jaar méér vierkante meters geboekt dan BMW, dat vorige editie een stand had inclusief circuit voor EV’s en meerdere verdiepingen. Ja, echt.

Deze merken zullen NIET op de IAA 2019 staan:

Abarth

Alpine

Alfa Romeo

Aston Martin

Cadillac

Chevrolet

Citroen

Dacia

DS Automobiles

Jeep

Mazda

Mitsubishi

Nissan

Peugeot

Rolls-Royce

Subaru

Suzuki

Tesla

Toyota

Volvo

Dat zijn een flink aantal merken die géén acte de présence geven. Op zich is het wel logisch, want de merken van de Group Renault, FCA, PSA (behalve Opel) en kleinere merken slaan de beurs over. Uiteraard zal er nog meer dan genoeg te zien zijn op de IAA. Net als elk voorgaand jaar hebben we een overzicht met alle noviteiten. Zoals je kunt zien staan sommige modellen met een asterisk (*). Deze is niet officieel bevestigd voor de beurs, maar worden volgens diverse bronnen en mannen in regenjas wél verwacht.

Primeurs:

Audi

Audi A1 Citycarver

Audi A3 Sportback*

Audi RS6 Avant (C8)

Audi A4 (facelift)

Audi S6

Audi S7 Sportback

Audi RS7 Sportback*

Audi S8 (D5)

Audi Q3 Sportback

Audi RS Q3*

Audi Q7 (facelift)

Audi SQ7 (facelift)

Audi SQ8

Audi RS-Q8*

BMW

BMW 1 Serie (F40)

BMW 3 Serie Touring (G31)

BMW M8 (F92)

BMW 8 Serie Gran Coupé (G16)*

BMW X6 (G06)

BMW M Vision Next (concept)

Brabus

Brabus G900* (W463)

Byton

Byton M-Byte*

Cupra

Cupra EV Concept

Ford

Ford Kuga

Ford Puma

Great Wall

Great Wall ‘Wey’

Honda

Honda e

Hyundai

Hyundai i10*

i30 N Project C

Hyundai Kona Hybrid

Hyundai EV Concept*

Hyundai EV Racer Concept

Kia

Kia XCeed

Lamborghini

Lamborghini LB48H Concept*

Land Rover

Land Rover Defender

Mercedes-AMG

Mercedes-AMG GLB-klasse (X247)

Mercedes-AMG GLB 35 4-Matic (X247)*

Mercedes-AMG GLC 43 4-Matic (X253)

Mercedes-AMG A45/A45S 4-Matic (W177)

Mercedes-AMG CLA45/CLA45S 4-Matic (C218)

Mercedes-AMG CLA45/CLA45S Shooting Brake (X118)

Mercedes-AMG One* (productieversie)

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz A250e Plug-in Hybrid (W177)

Mercedes-benz B250e Plug-in Hybrid (W247)

Mercedes-Benz GLE Coupé (C293)

Mercedes-Benz GLS (X167)

Mercedes-Benz EQV (W447)

Mercedes-Benz ESF Concept*

MINI

MINI Cooper S JCW GP (F56)

Mini Electric (F56)

Opel

Opel Astra (K) facelift

Opel Corsa

Opel Corsa e

Opel Grandland X PHEV

Porsche

718 Cayman GT4 (982C)

718 Boxster Spyder (982C)

Porsche 911 Carrera / Carrera Cabriolet (992)

Porsche Cayenne Turbo S e-hybrid (PO548)

Porsche Taycan

Renault

Renault Captur

Skoda

Skoda Citigo e iV

Skoda Kamiq Monte Carlo

Skoda Scala Monte Carlo

Skoda Superb (facelift)

Skoda Superb Plug-in Hybrid

Volkswagen

Volkswagen e-Up

Volkswagen ID3

Volkswagen T-Roc Cabrio

Volkswagen Tiguan (facelift)*