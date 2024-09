Lezersvraag: wat vond jij van de laatste The Grand Tour?

Traantjes pikken, of viel het wel mee met de laatste The Grand Tour?

Aan alles komt een einde, zo gaan die dingen in het leven. Daar is The Grand Tour geen uitzondering op. Generaties zijn met Jeremy Clarkson, James May en Richard Hammond opgegroeid voor de televisie en later met de streamingdiensten. Eerst met Top Gear, later met The Grand Tour. Na 22 jaar vonden de heren het wel mooi geweest. Geef ze eens ongelijk overigens.

Dat maakt het niet minder makkelijk om afscheid te nemen van je televisiehelden. De laatste The Grand Tour is inmiddels te streamen op Amazon. Je hebt de aflevering ongetwijfeld al gekeken, maar hoe beviel de afsluiting?

Ondergetekende kreeg kippenvel bij het einde van de aflevering. Maar ik ben dan ook een sucker voor ‘mooie televisie’. Of het nu een gemaakt moment is of niet, ik kan het altijd wel waarderen. Collega @michaelras is een nuchtere Hollander. Wat hem betreft was het te veel Hollywood en had er meer aandacht mogen zijn voor de makers van het programma. Ik heb Michael ook nooit betrapt op het hebben van traanvocht, wat een emotieloze koele kikker is het ook.

Zonder gekheid, misschien heb jij het weer anders ervaren. Leuke aflevering, televisie uit en weer door? Of ga je het olijke trio echt missen op je televisie.

The Grand Tour gaat wel door, maar dan zonder Jeremy Clarkson, James May en Richard Hammond. De drie heren mogen dan stoppen met de samenwerking, dat betekent niet dat ze van het beeld verdwijnen. Clarkson heeft zijn boerderij, Hammond zijn programma op Discovery en James May gaat wat meer dingen doen met YouTube. Kortom, het trio gezamenlijk in beeld zullen we niet zo gauw meer zien. Afzonderlijk blijft het leuk kijken. Misschien op een andere manier, maar we zijn nog niet helemaal van ze af. Gelukkig maar.