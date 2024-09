Elektrische auto’s gaan volledige MRB betalen

In de miljoenennota van 2025 is duidelijk geworden dat elektrische auto’s straks de volledige MRB gaan betalen.

Langzaam maar zeker verdwijnt de korting voor elektrische auto’s als het gaat om de motorrijtuigenbelasting (MRB). Nu genieten bezitters van een elektrische personenauto van 0 euro wegenbelasting. Daar komt de komende jaren verandering in.

Zoals eerder dit jaar bekend werd met de Voorjaarsnota 2024 is besloten dat het kabinet de korting op motorrijtuigenbelasting voor EV’s gaat afbouwen. In de miljoenennota van 2025 heeft het kabinet meer duiding gegeven.

Aangezien er steeds meer elektrische auto’s op de markt verschijnen bestaat er ook de kans dat steeds minder automobilisten wegenbelasting betalen. Terwijl het kabinet juist voor financiële uitdagingen staat. Cadeautjes uitdelen is er niet meer bij, daar is bijvoorbeeld het stoppen van de SEPP-subsidie een goed voorbeeld van.

Daarover gesproken. De overheid zegt dat de subsidie voor gebruikte elektrische auto’s, afkomstig van de voorjaarsnota 2023, is geschrapt vanaf 2025 om de correctie in de MRB te kunnen betalen.

Uit nieuwe cijfers blijkt de korting (te) veel geld kost, in gewone mensentaal. In de miljoenennota van 2025 staat het wat deftiger omschreven:

Tegenvaller tariefkorting motorrijtuigenbelasting emissievrije auto’s: Uit de nieuwe cijfers blijkt dat de

budgettaire derving fors hoger uitvalt dan eerder geraamd Miljoenennota 2025

Gewichtscorrectie korting: 25% in 2026, 0% in 2030

Om de tegenvaller op te vangen komt er een tariefkorting op de MRB van 25% op het gewicht van de auto voor bezitters van een elektrische auto per 2026. Dat betekent dat EV-rijders in 2025 nog vrijgesteld zijn van wegenbelasting. Vanaf 2026 krijgt deze groep een korting van 25 procent op het dan delgende tarief. Door de jaren bouwt het kabinet de korting af. Vanaf 2030 gaan bezitters van Elektrische auto’s de volledige MRB.

Elektrische auto duurder in MRB dan benzineauto

Als de korting volledig is weggevallen betekent dat een elektrische auto duurder is in de MRB in vergelijking met een vergelijkbare benzineauto. We hebben het pas over 2030, dus je weet nooit of een volgend kabinet de plannen weer overhoop gooit.

Door het accugewicht is een elektrische auto honderden kilo’s zwaarder in vergelijking met een benzineauto. Hoe groter de auto en hoe zwaarder de accu, hoe groter het verschil.

Reactie ANWB

De ANWB is niet blij met de draai van de overheid. Waar eerst nog elektrische auto’s werden gestimuleerd, maakt dit nieuwe kabinet volgens ANWB CEO Marga de Jager een EV onaantrekkelijker.

Volgens de ANWB lopen de kosten hard op. Al in 2026 zou een elektrische auto 8.000 euro duurder zijn dan wanneer je dezelfde auto in 2022 had gekocht.