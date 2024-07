Clarkson, Hammond en May beëindigen samenwerking

Aan alles komt een einde, ook aan het iconische trio Clarkson, Hammond en May.

Met sommige dingen hoop je dat het voor altijd doorgaat. BMW’s met een dikke zes-in-lijn en achterwielaandrijving, Bassie & Adriaan die in volle gezondheid op zoek gaan naar het pakje en Clarkson, Hammond en May die stom autovermaak produceren.

Maar u weet. Het leven is eindig en niet iedereen heeft zin om tot de laatste hartslag hetzelfde kunstje te doen. Na de laatste Grand Tour was al bekend dat er geen nieuwe meer zou komen. Nu is het echt officieel. Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May hebben toestemming gegeven voor het opheffen van productiebedrijf W Chump and Sons. Na 21 jaar samenwerken komt er een einde aan het trio. Daarover bericht MailOnline.

Dit doet het trio nu

De afgelopen jaren konden we al zien dat de heren hun eigen gang gingen. Daarvan heeft Jeremy Clarkson de beste papieren in handen. Hij ging de boer uithangen met een succesvolle serie op Amazon, waar inmiddels meerdere seizoenen van zijn geproduceerd. Hammond vermaakt zich met zijn eigen autorestauratiebedrijf en Drivetribe en James May heeft na 19 jaar het platform YouTube ontdekt.

Kortom, de drie presentatoren zitten zeker niet achter de geraniums. Ze zijn gewoon andere dingen gaan doen. Dat is niet zo heel gek. Als je een kunstje lang genoeg flikt gaat het vanzelf vervelen. Ze hoeven niet op een houtje te bijten. Clarkson is naar verluidt goed voor 55 miljoen pond, Hammond voor 35 miljoen pond en May is goed voor 31 miljoen pond.

Nog één aflevering te gaan

The Grand Tour heeft nog één aflevering te gaan. Deze special is vorig jaar opgenomen in Zimbabwe. De release is ergens in 2024, een datum is nog niet bekend. Een aflevering waar je toch anders naar gaat kijkende, weten dat dit de laatste productie is van de heren die ze samen hebben gemaakt.