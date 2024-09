Na meer dan 20 jaar komt er een einde aan het bekendste automotive trio ter wereld.

Aan alles komt een einde, dus ook aan het bijzondere trio Jeremy Clarkson, James May en Richard Hammond. Voor de allerlaatste keer gaan ze samen op pad. De trailer van The Grand Tour: One For The Road is vrijgegeven. Nog één keer!

