Bugatti Tourbillon: nu in Brussel, binnenkort op de Nederlandse wegen?

We konden ons in Brussel vergapen aan de Tourbillon. Wanneer kunnen we de eerste op gele platen verwachten?

Op de Autosalon van Brussel stonden niet alleen heel veel elektrische auto’s, er stond ook een auto met een heuse V16. Ja, ook dat kan nog anno 2026. De Bugatti Tourbillon is tot op heden nauwelijks vertoond in het openbaar, maar in Brussel staat ‘ie gewoon.

We kunnen concluderen dat het ook in een statische setting een hele imposante auto is. Terwijl veel hypercars een beetje op elkaar lijken, is Bugatti erin geslaagd om een geheel eigen designtaal te ontwikkelen. De Tourbillon is een soort sculptuur op wielen.

Butterfly doors

Minstens zo indrukwekkend is het interieur. Om dat te bekijken moeten de nieuwe butterfly doors geopend worden. Waar de Chiron conventionele deuren had, heeft de Tourbillon vleugeldeuren waarbij een gedeelte van het dak meegaat.

Het hoogtepunt van het interieur is het mechanische instrumentarium. Je kunt de radertjes gewoon zien zitten, erg fraai! Dit is ook waar de auto zijn naam aan te danken heeft. Een tourbillon is namelijk een mechanisme uit horloges wat de invloed van de zwaartekracht compenseert. Tourbillon is tevens het Franse woord voor wervelwind, ook wel toepasselijk voor deze auto.

Huzarenstukje

Het echte huzarenstukje is natuurlijk de gloednieuwe motor: een atmosferische 8,3 liter V16. Daarmee heeft Bugatti echt iets unieks te bieden in de zee aan hypercars die er inmiddels is. De V16 levert 1.000 pk en dan zijn er ook nog drie elektromotoren die nog eens 800 pk leveren. De Tourbillon klinkt ook fantastisch, zoals Mate Rimac vorige week demonstreerde in de sneeuw.

De Tourbillon werd in 2024 al onthuld, dus het wachten is nu op het eerste exemplaar op Nederlands kenteken. De leveringen gaan als het goed is later van start. We weten dat in ieder geval Bernard ten Brinke een exemplaar besteld heeft. Perridon is natuurlijk aan zijn stand verplicht om er ook eentje aan te schaffen. En er zullen vast nog wel meer Nederlandse klanten volgen, al is de Tourbillon zeldzamer dan zijn voorganger. Er worden er maar 250 van gemaakt, wat de helft is van het aantal Chirons.