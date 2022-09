Lezersvraag: Welke auto MOET jij echt nog eens hebben?

Iedereen heeft toch wel een auto die hij ooit nog eens MOET hebben?

Wat zo leuk is aan autoliefhebber zijn, is dat je lekker veel kan dagdromen over leuke auto’s. Een beetje mijmeren over een cabriootje voor in de bergen tijdens een vakantie naar Italië, of het in gedachten aanschaffen van een wintersportkanon voor je tripje naar Oostenrijk. Het blijft leuk om te doen!

Het mooie is dat je fantasie geen grenzen kent en dat je desnoods de hele dag op internet kunt zoeken naar de auto die -op dat moment- jouw favoriet is. Maar naast die tijdelijke favoriet bestaat er ongetwijfeld een auto die jij ooit, in het echt dus en niet in je fantasie, nog eens MOET en ZAL bezitten. Of niet soms?

Welke auto moet en zal jij nog eens hebben?

Voor mij persoonlijk is het niet per se 1 specifieke auto die ik moet en zal bezitten, het gaat meer om een merk. Voor mij is er sinds kinds af aan namelijk maar 1 echt merk dat er ooit in de garage moet staan. Al is het maar voor een dag, ik moet en zal ooit een Ferrari bezitten.

Hoe dat zo gekomen is, weet ik niet precies meer. Maar ik kan me eigenlijk niets anders voorstellen dan dat ik dit gedacht heb. Er komt ooit een Ferrari. En om heel eerlijk te zijn, ik weet ook zeker dat hij er ooit komt. Wanneer is niet duidelijk, maar ik ga niet sterven voordat de Ferrari op mijn naam heeft gestaan.

En dan hoeft het geen nieuwe te zijn hoor. Sterker, liever niet. Op de Mondial na vind ik alles wat Ferrari heet en uit de jaren 80 en 90 komt uitermate begerenswaardig. Goed, als ik dan écht een specifiek model moet noemen, dan wordt het een F355 GTS. Graag een rode met handbak.

Zeg het maar!

Maar zoals ik eigenlijk bij iedere lezersvraag zeg; het gaat niet om mij, maar om jou als lezer van dit onvolprezen feuilleton dat Autoblog heet. Welke auto MOET jij ooit nog eens op je naam hebben staan?

En vertel ons dan ook meteen waarom je juist die auto wil. En als laatste, het mogen er natuurlijk ook meer zijn. Maar heel graag met de waarom erbij!

Veel plezier met uitzoeken!