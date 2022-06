Lezersvraag: Wat was jouw eerste auto?

Omdat lezersvragen over onze eigen heilige koeien veel gespreksstof opleveren, doen we het deze week nog even dunnetjes over. Dus, wat was jouw eerste auto?

Vorige week vroegen wij je naar je huidige auto en dat hebben we geweten zeg! Maar liefst 384 reacties kregen we van trotse -en minder trotse- autobezitters, die maar wat graag uit de doeken wilden doen in welke auto ze rijden. Dank daarvoor, het was erg leuk om jullie antwoorden te lezen.

En om een beetje in diezelfde sfeer te blijven, doen we het deze week dunnetjes over. Want iedereen met een huidige auto, moet ook een eerste auto hebben gehad. En wij zijn razend benieuwd welke dat was. Maar ook waarom en natuurlijk ook naar de mooiste verhalen. Want dat je die hebt meegemaakt met je eerste auto is natuurlijk evident!

Mijn eerste auto was een mooie Renault Clio

Ikzelf ben mijn automobiele historie begonnen met een zwarte Renault Clio uit 1993. In tegenstelling van wat er weleens wordt beweerd was het géén 16V, maar zijn iets minder potente broertje, te weten de RSi. Ook met een 1.8 voorin, maar 27 pk minder, in totaal dus 110. Op een gewicht van 846 kilo…

En daarmee was het absoluut geen stakker, in 8,9 seconden zat hij op de 100 en de pret hield pas op bij 195 echte kilometers per uur. Op de teller was dat dus ruim boven de 200, op de A27 tussen Hilversum en De Bilt heeft hij geregeld de 215 aangetikt. En dat is allang verjaard, want dat was in 1995! Oud zijn heeft dus best voordelen!

De eerste blijft toch de beste

Ik kocht deze Renault omdat hij van de moeder van mijn beste vriend was. Die kreeg een ander scheurijzer en deze moest eruit. Voordeel was dat zij er pas 8000 kilometer mee had gereden en ik dus een zo goed als nieuwe auto kon gaan rijden. Voor een goede prijs ook nog, want vrienden.

En de avonturen die ik in die auto heb meegemaakt waren talrijk, maar kan ik hier niet allemaal vertellen. Er lezen ook kinderen mee namelijk. Maar het ging van vakanties naar Zuid-Frankrijk, tot spontane ritten naar Duitsland, van nachtelijk bezoeken aan een donker bos met het vriendinnetje tot vrij rijden op Zandvoort. Sweet memories.

In 1998 kwam er een eind aan ons samenzijn, toen hij geparkeerd op straat door een andere auto werd geramd. De schade was te groot om economisch rendabel te laten fixen. Total loss dus. Maar in tegenstelling tot het blik vergaan de herinneringen aan mijn eerste auto nooit.

En dat geldt vast ook voor jullie! Daarom dus deze lezersvraag en het vriendelijke verzoek om los te gaan in de comments!

We kunnen nu al niet wachten op jullie verhalen!