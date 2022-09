Kende je deze Bentley Arnage al?

Het schijnt nogal een bijzondere Bentley Arnage te zijn.

Ondanks dat er steeds minder tweedehands auto’s te vinden zijn, in zowel binnen- als buitenland, verveelt het nooit om over de aanbodsites te struinen. Want als je wat verder zoekt dan “Volkswagen Polo” of “Dacia Duster“, kun je heel leuke auto’s tegenkomen. Zoals deze bijzondere automobiel.

En het bijvoegelijke naamwoord “bijzondere” klinkt misschien dubbelop, aangezien een Bentley Arnage van zichzelf altijd al bijzonder is, maar deze doet er nog een schepje bovenop. Want zoals je al op de foto hebt gezien, het is een stationcar.

Bentley Arnage Shooting Brake

Of herstel, hij heet geen stationcar, maar ‘Shooting Brake’. Wat natuurlijk wel heel Brits klinkt, maar bij deze auto niet correct is. Een shooting brake heeft namelijk twee deuren aan de zijkant en niet zoals deze Bentley Arnage vier. Maar laten we vandaag eens geen kniesoren zijn en er verder niet op letten.

Deze Bentley Arnage Shooting Brake is dus een stationcar en die werd vanuit de fabriek niet geleverd. En dat maakt hem zo bijzonder. En wat het exemplaar van de foto’s nóg bijzonderder maakt zijn twee dingen. 1; hij is te koop en 2; hij heeft vierwielaandrijving. Jazeker, het is een 4×4!

4×4 van een Cadillac Escalade

Normaal heeft deze auto zijn aandrijving op de achterwielen. Da’s voor het type auto ook wel voldoende. Maar de eerste eigenaar van deze wilde hem graag door de Italiaanse Alpen kunnen sturen en vond dat er vierwielaandrijving op moest.

Zo gezegd, zo gedaan. De Amerikaanse coachbuilder die ook de achterste uitbouw voor zijn rekening name, monteerde het 4×4 systeem van een Cadillac Escalade en voilà, de eerste en enige Bentley Arnage Quattro/Synchro/X-drive/Allrad/4×4 was geboren.

Dat klinkt toch wel stoer om te zeggen in de kroeg toch? Dat jij een werkelijk unieke Bentley hebt!

Koop hem maar dan

Zoals gezegd staat deze Arnage te koop. Je moet ervoor naar Duitsland, want daar heeft een handelaar hem op de kop getikt. Goedkoop is de auto niet, de vraagprijs is 129.000 euro. Daarvoor krijg je wel een auto met een 500 pk sterke 6,75 liter V8 uit 2002 met slechts 39.000 kilometer op de teller.

En je hebt dus de enige Bentley Arnage stationcar met vierwielaandrijving ter wereld in je bezit. En alleen dat al maakt die 129.000 euro eigenlijk een koopje. Dus daarom roepen wij hier nu met z’n allen in koor:



KOOP DAN!!!1!1!!