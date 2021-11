We weten allemaal wel zo’n beetje wat onze favoriete auto’s zijn. Maar andersom denken we er eigenlijk nooit over na. Dus daarom de lezersvraag; Aan welke auto heb jij echt een hekel?

Wellicht ben ik de enige, maar sommige auto’s werken echt op mijn emoties. Dat gaat twee kanten op hoor. Als ik bijvoorbeeld een Porsche 992 Turbo S zie rijden, word ik echt eventjes blij. Dat heb ik ook bij bijvoorbeeld een Jaguar X350 of een originele Fiat 500. Mooi om te zien en bereden door liefhebbers.

Maar soms slaat die emotie ook de andere kant op. Dan zie ik een auto rijden waar ik gewoon een beetje boos om word. Daar kan die auto niks aan doen, maar ik erger me dan kapot aan alleen het simpele feit dat ik die auto zie, ik heb er een hekel aan. Maar welke auto’s zijn dat?

Aan welke auto heb ik echt een hekel?

De hekel is een beetje tijdsgebonden, merk ik. Een jaar of 10 geleden ergerde ik me altijd kapot aan de Opel Astra. En dan niet de GSI, maar de gewone. Ik vond hem suf en lelijk en wilde er liever niet naar kijken. Anno 2021 is dat helemaal veranderd. Zie ik er nu 1 rijden, dan denk ik “Wat een leuke ouwe bak”. De tijd heelt alle wonden.

Ook ergerde ik me aan de Polo Bluemotion en de Mitsubishi Outlander PHEV. Waarschijnlijk vanwege het feit dat ze bereden werden door de kantoormensen die voor een duppie op de eerste rang wilden zitten en het straatbeeld daarom maar met die hokken gingen vervuilen. Jakkes.

Die twee modellen zijn nog niet ingehaald door de tijd, is mijn mening. Ik vind het tot de dag van vandaag nog steeds overbodige auto’s, heb er nog altijd een hekel aan en ben blij dat het gros ervan is geëxporteerd naar het oosten van onze Unie. Dan zitten zij ermee en hoef ik ze niet te zien.

Een hekel aan leastoppers

Anno 2021 is het opnieuw een leasetopper die bij mij de bloeddruk verhoogt. Ik word namelijk altijd een beetje boos als ik de Tesla Model 3 zie rijden. En laten we duidelijk zijn, ik heb helemaal niks tegen elektrisch rijden, ik heb ook niks tegen Tesla in het algemeen, maar de Model 3 kan ik niet luchten of zien, kortom ik heb er een hekel aan.

Waarschijnlijk komt dit ook omdat hij voor een appel en een ei kon worden geleasd en dat de mensen die erin rijden over het algemeen ook niks met auto’s hebben. Maar ondertussen wel de laadpalen bezet houden van de early adopters met hun i3 met een kleine accu die daarom noodgedwongen maar weer aan de diesel moesten… (Da’s even een persoonlijk puntje van frustratie, sorry daarvoor… ;-) )

En oh ja. Ik vind hem ook gewoon lelijk, met z’n korte snuit en bolle voorruit.

Goed, het hoge woord is eruit. Ik heb dus een hekel aan de Tesla Model 3. Maar het leuke aan de lezersvraag is dat het niet alleen om ondergetekende draait, maar juist om jou!

Dus daarom aan jou de lezersvraag; aan welke auto heb jij echt een hekel? En waarom?

Laat het weten in de comments!!