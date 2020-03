Lezersvraag: welke auto’s hebben het mooiste geluid?

Op deze lezersvraag kun je eigenlijk geen sluitend antwoord op geven. Zoveel auto’s, zoveel prachtige geluiden.

Nu elektrische auto’s steeds meer gemeengoed worden, valt er ook iets weg wat met een verbrandingsmotor komt: de soundtrack. Auto’s als de Porsche Taycan hebben een geluid aan boord dat een verbrandingsmotor simuleert. Zo dicht bij het echte werkt komt het natuurlijk niet.

In deze lezersvraag brengen we een ode aan het geluid van een auto. Van welke auto gaan jouw nekharen overeind staan? De kans is groot dat er een top 5 of zelfs een top 10 in je opkomt. Het is bijna onmogelijk om één auto te kiezen. Bovendien hebben auto’s elk een eigen karakter. Er zijn unieke geluiden van atmosferische motoren, maar blokken met een supercharger of turbo kunnen ook enorm machtig klinken.

Zweer jij bij een acht, tien of twaalfcilinder? Of kun je al genieten van een driecilinder met een aangepaste uitlaat? En soms komt het indrukwekkende geluid niet uit de uitlaat, maar uit de motor. Denk aan het heerlijke intake-geluid van een E46 M3 CSL of een E92 M3.

Deel in de comments welke autogeluiden tot jouw favorieten behoren. Of dat nu op basis van een YouTube-filmpje of een echte ervaring is geweest. We sluiten af met de wijze woorden van Jesse uit The Fast and the Furious: It’s just something about engines that calms me down, ya know?