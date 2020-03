Zo snel is een Audi R8 Spyder met meer dan 1.000 pk

De vraag is: durf je nog wel het dak van je Audi R8 Spyder te openen met zoveel snelheidspotentie?

Het rijden van een cabrio is het lekkerst bij gematigde snelheden. Bijvoorbeeld tijdens een (vlot) ritje op een dijkweg. Bij snelheden boven de 100 km/u is de lol al minder, want veel wind kan een rit oncomfortabel maken. Dus wat moet je in hemelsnaam met 1.050 pk in je Audi R8 Spyder? Een gevalletje omdat het kan zullen we maar zeggen.

Wat je hier ziet is een creatie van Wheelsandmore. Normaal gesproken is de atmosferische V10 goed voor 620 pk. Op dit exemplaar zijn echter een setje turbo’s geschroefd. Het resultaat is een supercar waar je haartransplantatie kippenvel van krijgt.

De hevig getunede Spyder accelereert in 2,7 seconden naar 100 km/u. Oké, dat doen zoveel supercars tegenwoordig. Van 100 naar 200 is slechts 3,6 seconden nodig. Dat is al een klap indrukwekkender. Voor 0-300 km/u is 14,2 seconden nodig. Heb je echt ballen en hou je het gaspedaal ingedrukt dan kun je in 20,3 seconden van 0 naar 357 km/u accelereren.

Ze noemen de R8 de ‘Apocalypticar’. Goedkoop is de tuning niet. Voor het complete pakket moet je 66.387 euro betalen. Niet alleen de tuning aan het motorblok is prijzig. Ook de velgen van Wheelsandmore komen met een prijskaartje. Voor een set 325/25/21 Continental banden en velgen beginnen de prijzen bij 11.100 euro voor een set.