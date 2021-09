Lezersvraag: Welke optie op je auto wil jij niet meer missen

Nee, geen grapjes als “mijn wielen” of “mijn voorruit”. Deze lezersvraag is hartstikke wetenschappelijk en we willen heel graag weten welke optie op je auto jij niet meer wil missen!

Naarmate we verder komen in de tijd, neemt de technologie hand over hand toe. Wat vroeger iets uit een science-fiction film was, is nu al jaren gemeengoed. Iets simpels als FaceTime, of hoe heet dat bij Android. Vroeger kon je het je niet voorstellen, nu zit het op iedere telefoon.

Of in auto’s, iets dagelijks als een lichtsensor. Nog niet zo lang geleden stond er bij elke tunnel een bord “Ontsteek Uw Verlichting” als je naar binnen reed en “Denk aan Uw Lichten” als je er weer uitkwam. Is niet meer nodig, doet je auto allemaal vanzelf. Is vaak niet eens meer een optie, maar gewoon standaard.

Ik heb een optie die ik niet meer wil missen

Zoals je een tijdje geleden hebt kunnen lezen in de update van de Autoblog Garage, heb ik een andere auto gekocht. En die auto heeft allemaal opties die mijn vorige auto’s niet hadden.

Een daarvan is een optie die ik voorheen afdeed als ‘totaal onzinnig’, ‘uitsloverig’ en kortweg ‘stom’. Ik heb het hier over de automatische achterklep. Want wat is nou de moeite om dat ding even een zwieper te geven als je hem dicht wil doen. En openen kost ook nauwelijks kracht.

Maar tjeemig, wat zat ik ernaast. Dit is de optie die ik blijkbaar altijd heb gemist en nu nooit meer zonder wil.

Een automatische achterklep is leuk

Ik had het vanmorgen nog. Ik had wat boodschappen gehaald en liep naar de auto. Een klein drukje op de sleutel en de klep zwierde gracieus als een gazelle naar boven. Op het moment dat ik aankwam kon ik zo mijn boodschappen in de achterbak leggen.

Het sluiten ging al net zo mooi. Een druk op de knop op de achterklep zelf en tegen de tijd dat ik op mijn stoel zat, klikte de klep met een ferme dreun dicht. Da’s toch hartstikke leuk?

Bij het uitladen mocht ik het genoegen van deze onmisbare optie nog eens proeven. Een druk op het knopje in het linker portier en de klep stond alweer open toen ik bij de achterkant van de auto aankwam. Een gelukzalig gevoel maakte zich van mij meester. Wat wil een mens nou nog meer?

Lezersvraag: wat is jouw onmisbare optie?

Je leest het, ik ben dus hartstikke blij met mijn elektrische achterklep. Ik voel me helemaal het mannetje op de parkeerplaats bij de plaatselijke Lidl. Maar het gaat niet om mij, maar om jullie.

Wij hier ter redactie zitten te popelen om jullie antwoorden te lezen (vooral @willeme popelt altijd heel erg uitbundig) en wellicht nemen we die antwoorden mee als we ooit weer eens een nieuwe auto gaan kopen.

Met nóg meer opties, want opties zijn leuk!