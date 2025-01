Lezersvraag: Welke optie zou iedere auto moeten hebben?

Welke optie voegt zo veel toe dat iedere auto die zou moeten hebben?

Het is inmiddels 7 januari, dus het is wat te laat, maar alsnog de beste wensen voor 2025. Dat iedereen er maar het beste van moge maken in het nieuwe jaar met veel geluk, voorspoed en verbrande benzine.

Ik schrijf dit pas vandaag op, omdat ik de afgelopen weken even een welverdiende vakantie heb genomen aan de wonderschone Spaanse Costa Blanca. De flats van Benidorm hebben we links laten liggen, maar er was genoeg moois te bezoeken. Met de huurauto, want die had ik daar tot mijn beschikking.

En die huurauto gaf me inspiratie voor de lezersvraag die ik graag wil stellen; Welke optie zou iedere auto moeten hebben?

Welke optie zou iedere auto moeten hebben?

Ik had namelijk een Ford Kuga tot mijn beschikking en die auto viel me beslist niet tegen. Vol met leuke opties zoals automatisch dimmend groot licht, allerhande rijhulpsystemen, Apple CarPlay, stoelventilatie, maar ook een optie die in zijn eenvoud zo geniaal was, dat wat mij betreft iedere auto die zou moeten hebben.

Hij had namelijk uitschuifbare plastic beschermstukjes in de deuren. Misschien hebben meer auto’s dat, maar voor mij was het een ervaring die ik nog nooit had meegemaakt. Als de deur dicht is zie je niks, maar als je hem opent schuift er een kunststof beschermstrip uit die je kostbare lak beschermt tegen botsingen met muren of andere auto’s. In 1 woord geniaal!!

Toen dacht ik, dit is dus een optie die iedere auto zou moeten hebben. Of eigenlijk optie? Iedere auto zou dat standaard moeten hebben.

Vertel nou welke optie echt een must is?

Maar goed, lieve Autobloglezers, welke optie moet er nou volgens jou standaard op elke auto zitten? Richtingaanwijzers op een BMW rekenen we niet goed trouwens. Ik ben benieuwd of er meerdere opties zijn die al op gewone auto’s zitten, maar die naar elk voertuig toe moeten.

Gooi je reacties in de comments, we zijn heul benieuwd!