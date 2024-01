Nieuwe Ford Kuga: minder suf en meer pk’s!

De Ford Kuga heeft een facelift gekregen en dit is er nieuw.

De Kuga is zo’n typische crossover die je een gemiddelde autokoper kan aanbevelen. Door de jaren heen heeft het model echter niet bewezen in bepaalde opzichten uniek uit te blinken in vergelijking met de concurrentie. Want laten we eerlijk zijn, het SUV C-segment is druk.

Een Kia Niro, een Hyundai Kona, een Volkswagen Tiguan, een BMW X1. Noem ze maar op. Met een facelift kan de Ford Kuga in elk geval met frisse moed weer tegen de concurrentie op boksen. Dat doet het model met allerlei kenmerken die we tegenwoordig wel vaker zien op auto’s. Kijk bijvoorbeeld naar de nieuwe koplampen, met zo’n effect dat het lijkt dat het doorloopt. Een designtrucje die we kennen van onder andere Volkswagen en Mercedes.

Trappen we meteen door naar het nieuws waar je blij van zou moeten worden. Meer power! De Ford Kuga facelift is altijd een PHEV. De plug-in hybride combineert een 2.5 liter benzinemotor met een elektromotor en een 14,4 kWh accu. Met 243 pk systeemvermogen is dat best wel dikke prima. In theorie moet je tot 69 km volledig elektrisch kunnen rijden. De stekker-SUV sprint in 7,3 seconden naar de honderd. De auto heeft een trekvermogen van 2.100 kg.

Naast het andere uiterlijk zijn er ook genoeg veranderingen te bespeuren in het interieur. Het nieuwe SYNC 4-infotainmentsysteem bijvoorbeeld, met een 13,2 inch touchscreen. Zowel Apple CarPlay als Android Auto werken draadloos met dit systeem. De bestuurder heeft zijn eigen 12.3 inch instrumentarium.

Naast de reguliere Kuga (Titanium, ST-Line) is er ook de Active X. Deze variant is voor kopers die het leuk vinden om hun auto vies te maken. Met onder andere een beschermplaat op de achterzijde heb je minder kans op schade, mocht je kiezen om over het onverharde bospaadje te rijden. De Active X is 10 mm verhoogd aan de voorzijde en 5 mm achter. Ook nuttig is de toevoeging van een Trail Drive-rijmodus. Verder heeft de Active X-uitvoering zijn eigen 18 of 19 inch lichtmetalen wielen om uit te kiezen.

De Ford Kuga facelift is vrij eenvoudig te herkennen ten opzichte van het model van voor de update. Je kunt het nog eens extra benadrukken door de nieuwe kleuren Desert Island Blue of Bursting Green te kiezen. Andere kleuren zijn Agate Black, Solar Silver, Frozen White en Lucid Red. De meeste mensen zullen toch wel kiezen voor zwart, zilver of grijs.

Prijzen beginnen bij 43.350 euro. Ter vergelijking: een Hyundai Kona begint bij 39.995 euro, een Kia Niro bij 34.495 euro en een Tiguan is er vanaf 46.990 euro. In het geval van de Ford Kuga facelift heb je natuurlijk wel meteen een 243 pk plug-in hybride te pakken voor die prijs.