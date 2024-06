Lezersvraag: Moet jouw auto origineel blijven, of mag hij aangepast?

Daar zijn we nou echt benieuwd naar. Moet jouw auto origineel blijven, of mag hij aangepast?

Tijd om weer eens over onze automobiele voorkeuren te praten in de vorm van een Lezersvraag. Da’s immers al best een tijdje geleden en ondergetekende vond het er tijd voor. En dat is dan zo leuk, dan maak je zo’n lezersvraag. Zo gezegd, zo gedaan.

Vandaag zijn we heel erg benieuwd of jij je auto origineel wil houden, of dat er iets aangepast mag worden. Gewoon om even te peilen welke richting de neusjes van de lezers opstaan als het op dit onderwerp aankomt.

Auto origineel, of aangepast?

Tja, wat vind ik er zelf eigenlijk van? Lastige vraag. Ik heb me namelijk altijd enorm laten voorstaan dat ik een originaliteitsnazi ben. De auto moet precies zo blijven zoals hij ooit uit de fabriek is gerold. Heb ik altijd gezegd en een heel groot deel van mij vindt dat nog steeds.

Niks mooiers dan op Marktplaats bijvoorbeeld een schitterende Peugeot 205 GTI te zien staan, die 100% in originele staat is. Zoals hij ooit is bedoeld. Geen rare BBS’jes eronder, geen roze wrap, gewoon zoals hij ontworpen is. Daar maak je me blij mee.

Maar soms vind ik het ook niet heel erg als er iets is veranderd. Zo heeft de mooiste Saab 9-3 cabriolet van Nederland een blauwe kap gekregen in plaats van een zwarte, waarmee hij origineel was geleverd. En al is het anders dan hij destijds uit de fabriek kwam, ik vind hem echt een stuk mooier zo. Daarover gesproken, wil iemand hem kopen? Er moet ruimte komen in de Autoblog Garage, maar dat terzijde… Prijs komen we wel uit!

Mijn eerste auto, een Renault Clio RSi had de velgen van de Clio 16V uit diezelfde periode. Hoorde niet bij de auto, maar stond veel beter. En hij was iets verlaagd. Origineel met Renault onderdelen, dat wel, maar toch aangepast. Mijn Porsche Boxster had andere velgen en led-verlichting. Aangepast, maar in mijn optiek ook mooier dan origineel.

Niet zo’n enorme nazi als het op originaliteit aankomt dus… Waar ik alleen echt niet zo goed tegenkan zijn de aftermarket bodykits, spoilers, M3-spiegels en stortkokers aan de achterzijde. De echt getjoende hokjes, zal ik maar zeggen. Ieder zijn meug, lekker blijven doen, maar ondergetekende slaat liever over.

Maar goed beste lezer, wat vind jij? Moet jouw auto origineel blijven, of mag hij aangepast? En misschien kun je laten weten wat je zoal hebt aangepast.

Vinden we leuk om te lezen!