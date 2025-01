Dodge verkoopt één nieuwe Viper in 2024

In 2024? Maar de Dodge Viper is toch al sinds 2017 uit productie?

Heb je het ooit meegemaakt? Een auto die al sinds 2017 niet meer gemaakt wordt, maar toch verkocht wordt als nieuw in 2024? Nou, dat is precies wat er is gebeurd met de legendarische Dodge Viper. Eén eenzame Viper heeft in 2024 eindelijk een eigenaar gevonden.

Hoe dan?

De Dodge Viper, met zijn brute 8.4-liter V10, werd in 2017 uit productie genomen omdat de verkoopcijfers tegenvielen en de auto niet meer voldeed aan nieuwe veiligheidseisen. Maar blijkbaar lag er ergens in een stoffige showroom nog een exemplaar te wachten op een liefhebber. En ja hoor, begin 2024 kwam een koper opdagen om deze iconische spierbundel mee naar huis te nemen.

Het gaat om de SRT-versie van de laatste generatie Viper, met een waanzinnige 645 pk en 813 Nm koppel. Deze krachtpatser schiet in minder dan vier seconden naar de 100 km/u en haalt een topsnelheid van 332 km/u. Nog indrukwekkender: de auto heeft delivery mileage, oftewel hij is nooit geregistreerd en heeft al die jaren stilgestaan. Verser dan dit wordt het niet voor een auto uit 2017.

En wat kost nou zoiets?

Daar kunnen we alleen maar naar raden, maar tweedehands Vipers uit 2016 met flink wat kilometers op de teller gaan nu al voor meer dan $150.000. Dus dit “nieuwe” exemplaar? Reken maar dat de prijskaartjes in de showroom flink hebben gezweet.



En alsof een verkochte Viper die al 7 jaar uit productie is nog niet bizar genoeg is, heeft Dodge in 2024 ook twee Darts en twee Caravans verkocht. Ook al jaren geleden uit productie, maar blijkbaar blijven deze auto’s ergens op parkeerplaatsen ronddolen als een soort automotive zombies, wachtend op een koper.

Waarom is dit zo cool?

De Viper is altijd een icoon geweest: rauw, ongefilterd en gemaakt voor liefhebbers die echt willen rijden. Dat er anno 2024 nog eentje verkocht wordt, is gewoon briljant. Het roept ook vragen op: hoeveel van dit soort nieuw oude auto’s liggen er nog verstopt in showrooms of magazijnen.

Een ding is zeker: de nieuwe eigenaar van deze Viper heeft iets unieks. Laten we hopen dat hij (of zij) die V10 eens flink laat brullen, want dit is geen auto om in een garage te laten verstoffen. Of op een paal…

Met dank aan Flyer Bunch voor de tip!