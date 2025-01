Tesla’s zelfrijcomputer gaat stuk: wat is er nou weer aan de hand ome Elon?

Er is weer eens iets mis met nieuwe Tesla’s. Wat is er nou weer aan de hand?

Tesla heeft weer wat te stellen met technische problemen, dit keer met hun nieuwste “Full Self-Driving” (FSD) computer. Het gaat om versie AI4.1, die door een kortsluiting compleet uitvalt. Dat betekent niet alleen kapotte functionaliteiten, maar ook frustraties en extra batterijverbruik voor klanten die soms maanden moeten wachten op een oplossing.

De storing kan zich voordoen bij splinternieuwe Tesla’s, soms al na een paar kilometer, maar ook pas na duizenden kilometers. Als de computer ermee stopt, verdwijnen functies zoals actieve veiligheidssystemen, ruitenwissers op automaat, navigatie en zelfs de achteruitrijcamera. Dat laatste is extra pijnlijk, want zulke camera’s zijn wettelijk verplicht in nieuwe auto’s.

Hoe gaan we dat oplossen Tesla?

Tesla’s oplossing? De complete computer vervangen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want de wachttijden lopen op tot februari voor sommige klanten. Er schijnt een tijdelijke software-oplossing te zijn, maar zelfs daarmee blijven veel functies buiten werking.

Precieze cijfers ontbreken, maar bronnen binnen Tesla schatten dat duizenden auto’s hier last van hebben. Klanten klagen ook dat hun auto’s in een soort “update-lus” blijven hangen, waardoor de batterij elke dag zomaar 5 kWh verliest terwijl de auto gewoon geparkeerd staat. En dat is natuurlijk een nachtmerrie als je geen thuislader hebt.

Amerikaanse media melden dat dit probleem eigenlijk zou moeten leiden tot een terugroepactie, maar Tesla heeft nog niets officieel aangekondigd. Ook de Amerikaanse verkeersveiligheidsdienst NHTSA is benaderd, maar het blijft stil. Ondertussen stromen de klachten binnen op de NHTSA-pagina’s voor de Model Y en Model 3.

Wat betekent dit voor de eigenaren van een Tesla?

Naast de frustratie van kapotte functies maken klanten zich zorgen over snellere batterijdegradatie en slijtage aan andere onderdelen. Voor een merk dat bekendstaat om zijn innovatie en technologie, is dit een behoorlijke smet op het blazoen. Laten we hopen dat Tesla snel met een structurele oplossing komt. Want zeg nou zelf: een hypermoderne elektrische auto die strandt op z’n eigen tech? Dat kan echt niet.

Zo, weer wat voer voor discussie. Wat vinden jullie: kinderziekte of gewoon slecht management? Of gewoon negeren, schouders ophalen en alle Tesla-rijders uitlachen?

Met dank aan Ruben Rijpkema voor de tip!