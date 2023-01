Lezersvraag: Welke tweedehands auto moet je NOOIT kopen?

Altijd leuk om te weten welke tweedehands auto je volgens jullie nooit zou moeten kopen…

Geef toe. Ook jij zit regelmatig op een site als Marktplaats te zoeken naar onverstandige tweedehands auto’s. Je weet wel, van die wagens die je heel graag wil, maar die je eigenlijk nooit moet kopen. Doen we allemaal, maar meestal zijn we zo verstandig om die auto dan ook niet aan te schaffen.

Hoe anders is het met ondergetekende. Die was namelijk óók op Marktplaats aan het scrollen op zoek naar de beste potentiële moneypit die er te vinden was. Na een middagje bezig te zijn geweest, is die natuurlijk ook gevonden.

Alleen heb ik hem wél gekocht…

Welke auto moet je NOOIT kopen?

Nee, ik ga nu nog niet verklappen om welke auto het gaat. Ik heb hem pas sinds gisteren en ik wil eerst even zeker zijn of hij de komende week rijdend doorkomt, voordat er een update in de Autoblog garage gaat komen.

Maar ik ben natuurlijk wel benieuwd of jullie mijn keuze -zonder te weten welke dat is- massaal noemen als tweedehands auto die je NOOIT zou moeten kopen. Inderdaad, enig gevoel van sado masochisme is me niet vreemd. Of ik bewijs jullie keihard het tegendeel, dat kan natuurlijk ook.

Welke auto heeft nicolasr gekocht?

En tijdens het schrijven van dit stukje schiet me ineens een aanvulling van deze lezersvraag te binnen. We kunnen hem namelijk combineren, oftewel, we kunnen er 2 lezersvragen in 1 van maken. Jawel, ik ga een beroep doen op jullie creativiteit.

De aanvulling is dus als volgt. De eerste vraag is ‘welke tweedehands auto moet je NOOIT kopen?’ en de vervolgvraag is ‘ welke potentiële moneypit heeft de auteur van dit stukje daadwerkelijk gekocht?’.

Misschien leuk om te weten, ik heb hem dus ook gekocht op als daily dienst te doen. In Nederland, met regen enzo, dus niet op de droge Spaanse wegen. Om het extra spannend te maken, je leeft tenslotte maar 1 keer…

En omdat we bij Autoblog niet de lulligste zijn krijg je van mij 1 hint over de auto die ik heb gekocht. Zit je er klaar voor, hier komt ‘ie. “Mijn auto heeft niks met de auto op de afbeelding boven dit artikel te maken…”

Mochten er mensen tussen zitten die het juiste antwoord weten, je krijgt als prijs een echte Autoblog Knuffel. Te innen bij een redacteur naar keuze (Tip, ga voor @willeme, zijn knuffels zijn buitenaards en daarom legendarisch…)

Doe je ding en maak ons gek!