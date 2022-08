Wat is beter, een occasion kopen of je auto privé leasen?

Mocht je op zoek zijn naar een andere auto, is het wel goed om te weten of je beter een occasion kunt kopen, of een nieuwe auto privé gaat leasen.

Als het tijd is om een andere auto te kopen, zijn er vanzelfsprekend meerdere dingen waar je aan moet denken. Allereerst natuurlijk het merk en model. Althans, dat is wat wij autoliefhebbers doen. Dan moet je uitvogelen op welke brandstof hij rijdt, of dat het misschien wel elektrisch wordt.

Ook belangrijk is vervolgens om te gaan beslissen voor welk concept je gaat. Koop je een occasion, of ga je liever voor een nieuwe auto die je privé least? Welk concept is voor jou het best? Natuurlijk is dat heel persoonlijk, maar we gaan je toch proberen te helpen.

Ga je voor je eigen occasion, of liever leasen?

Laten we eens beginnen met uit de doeken te doen wat private leasing precies inhoudt.

Als je een auto privé gaat leasen, word je niet de eigenaar, je ‘huurt’ de auto voor minimaal 12 tot 60 maanden.

Maandelijks betaal je een vast bedrag. Daarin zit de verzekering, de wegenbelasting, reparatie, afschrijving, onderhoud en ook de nieuwe banden.

Je betaalt ook buiten dat bedrag voor de benzine of diesel, eventuele verkeersboetes en een eigen risico wanneer je schade hebt gereden.

Na afloop van de leaseperiode lever je de auto in en worden de gereden kilometers en de wat grotere schades met je afgerekend

Je hoeft geen fiscale bijtelling te betalen als je privé gaat leasen. Dat geldt alleen voor zakelijke lease.

Kortom, je rijdt dus een nieuwe auto voor een vast bedrag per maand. Je betaalt alleen voor de brandstof en eventuele boetes en schades. Dat is handig, want je weet precies waar je aan toe bent en komt ook bij pech of diefstal niet voor verrassingen te staan.

Nadelen zijn er vanzelfsprekend ook. Allereerst is er het feit dat je flink betaalt voor de auto, maar dat die vervolgens nooit van jou wordt. Je levert de auto na afloop van de leaseperiode weer in en dat is dat.

Bovendien worden je maandelijkse leasekosten geregistreerd door het Bureau Krediet Registratie in Tiel. En dat heeft gevolgen voor wanneer je een andere lening wil afsluiten, bijvoorbeeld een hypotheek. Hou daar dus rekening mee mocht je privé willen gaan leasen.

Dan liever je eigen occasion?

Als je niet privé wil leasen, zit je in de meeste gevallen vast aan een occasion. En ook die kun je op meerdere manieren bemachtigen. Als je hem boter bij de vis kunt afrekenen, ben je het goedkoopst uit, zoveel is duidelijk. Want je betaalt geen rente of de winst voor de leasemaatschappij.

Wel heb je natuurlijk de vaste lasten die je ook betaalt bij private leasen. Maar in vergelijkbare gevallen ben je goedkoper uit. Mits je geen grote malaise krijgt met je occasion. Daar mag je in dit geval dan helemaal zelf voor opdraaien en staat er geen leasemaatschappij achter je om je te dekken.

Groot voordeel is dat de auto direct van jou is en je hem weer kunt verkopen als je weer een andere wilt. Al heb je alsnog afschrijving, je houdt toch wat kapitaal op zak, wat je bij privé leasen niet hebt. En je krijgt geen registratie bij het BKR, dat is altijd mooi.

Als je je occasion moet financieren, dan ben je in de regel weer goedkoper uit als je gaat leasen. De rentes zijn namelijk nog steeds hoog en gezien de situatie op de financiële markten gaat die de komende tijd alleen maar verder stijgen. Plus je zit met dezelfde vaste en dreigende kosten als bij het hierboven genoemde voorbeeld én de BKR-registratie.

Wat is de conclusie?

Een occasion kopen of een nieuwe auto privé leasen, wat is het verstandigst? Tja, dat ligt dus gewoon aan je prioriteiten. Het hangt zoals zo vaak helemaal af van jouw situatie en wensen. Wil je een vast bedrag betalen en geen nare verrassingen krijgen, dan moet je privé gaan leasen.

Wil je graag je eigen auto bezitten en geen extra registratie bij het BKR, dan is het duidelijk dat je een occasion moet kopen.