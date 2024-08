De vernieuwde Volkswagen Golf GTI heeft een prijs!

En die prijs van de Volkswagen Golf GTI is fors!

Volkswagen gooit onze mailbox vol met nieuws vandaag. Eerder vandaag al de nieuwe Volkswagen Transit Transporter en nu de prijs van de vernieuwde Volkswagen Golf GTI.

Die vernieuwde Golf, de 8.5, is er als ouderwetse benzine met 116 pk of 150 pk, als mild hybride en er zijn 204 en 272 pk sterke plug-in hybrides. Maar de eerste versie die je een beetje interessant begint te vinden als echte petrolhead is natuurlijk de Volkswagen Golf GTI.

Sinds 1976 is er al een GTI uitvoering van de Golf en dus ook van deze generatie mag ie niet ontbreken. We hebben hem al eerder gezien natuurlijk, maar nu kun je hem echt gaan bestellen.

Prijs Volkswagen Golf GTI

Hoeveel centjes je dan mee moet nemen naar de plaatselijke Volkswagen dealer was nog niet bekend, maar nu wel. De vernieuwde Volkswagen Golf GTI heeft namelijk een vanafprijs, vanaf 61.990 euro staat ie voor jouw deur.

Als je bedenkt dat de instapper te koop is vanaf 34.990 euro, dan is dat een klap geld, maar goed je krijgt dan ook wel meer auto voor je geld natuurlijk.

Onder de motorkap een 2.0 liter TSI met 265 pk. Dat is 20 pk meer dan voorheen. Uiteraard is de GTI voorzien van een sportonderstel en sportstoelen. Altijd voorzien van een zeventraps DSG automatische versnellingsbak. Geen handbak.

Van nul naar honderd gaat ie in 5,9 seconden en dat is voor het eerst dat de “gewone” GTI onder de zes seconden naar de honderd kilometer per uur snelt. De snelheidsmeter stopt bij (de begrensde) 250 kilometer per uur.

Wat krijg je ervoor?

Niet verrassend, altijd een hatchback. Het Volkswagen logo is verlicht, hij is afgeladen met GTI badges en standaard voorzien van 17 inch lichtmetalen wielen. Wil je meer dan kan dat ook, vink dan de 19 inch “Queenstown” sloffen aan.

De sportstoelen, bekleding uiteraard voorzien van een geruit patroon, hebben geïntegreerde hoofdsteunen en het hele infotainment is ook vernieuwd. Bedienen kan natuurlijk ook vanaf het met leder beklede sportstuur.

Concurrentie

Dan ben je van ons natuurlijk gewend om hier nog een kopje concurrentie te lezen. Maar die is er bijna niet meer. Er worden nog wel snelle c-segmenters gebouwd, maar die komen niet meer naar ons landje. Want met het belastingklimaat en de BPM verkoop je geen wiel.

De echt snelle hatchbacks zijn er nog wel een paar. Zo heeft de Golf R met 333 pk nog wat concurrentie van bijvoorbeeld de Toyota GR Yaris en de BMW M135i, maar dan hebben we het al over auto’s van meer dan 75 duizend euro (BMW) en meer dan 80 duizend euro (Toyota en Golf R). Bij Mercedes is er nog de A-klasse AMG, maar die is minimaal 90 mille. Dan is de prijs van de Volkswagen Golf GTI een koopje!

Wordt je al hebberig? De configurator is live, dus aan de slag!