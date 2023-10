Lezersvraag: heb jij weleens spijt gehad van een auto?

Simpele vraag. Heb jij weleens spijt gehad van een auto?

Wij zijn autoliefhebbers, dus we kletsen graag over auto’s. Ook over die van onszelf natuurlijk. En vaak zijn dat de succesverhalen. Welke auto was het best, waar reed je het hardst mee, dat soort dingen.

Maar je leest niet vaak de minder goede verhalen. Die waarin we spijt betuigen over iets wat we hebben gedaan, geprobeerd of gekocht. Daarom dus de vraag, heb jij weleens spijt van een auto gehad?

Heb jij weleens spijt gehad van een auto?

Wie zonder zonden is, werpt de eerste steen, ik weet het. Ik zal dus ook met de billen bloot gaan. Want natuurlijk heb ik weleens een auto gehad waar ik spijt van had. Meerdere zelfs. Zelfs zo veel. dat ik niet weet waar ik moet beginnen.

Maar laten we beginnen met de auto waar ik al spijt van had toen ik de sleutels in ontvangst nam. En dat ging om een Volkswagen Golf die ik online had gekocht en ALLE rode vlaggen had genegeerd.

Hij zag er dus NIET goed uit, het blok ratelde, rookte en alle rubbers waren niet versleten, maar gewoon opgelost. Bovendien had hij flink wat elektrische issues, dus als je de achterruitenwisser aandeed, gingen de remlichten branden. En andersom.

En te veel betaald. Veel te veel. Na een week heb ik hem zo goed als weggegeven, omdat ik er niks voor kreeg en dat nam ik de potentiële niet-kopers niet eens kwalijk.

Maar goed. Da’s dus mijn verhaal. We zijn benieuwd waar jij weleens spijt van hebt gehad, als het op autobezit aankomt dus.

Brand los!