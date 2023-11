Lezersvraag: Wat zou jij nog willen veranderen aan jouw auto?

Is er überhaupt iets dat jij zou willen veranderen aan jouw auto?

Niks zo persoonlijk als smaak, zeker als het op de smaak voor je auto aankomt. Daarmee bedoelen we niet alleen het merk, het type, de uitvoering en de kleur, maar ook of je er iets aan zou willen veranderen.

Sommigen kunnen niet wachten als ze de sleutels van hun nieuwe bolide in ontvangst nemen. Zij gaan direct aan de slag om de velgen, schokdempers, downpipe, chips en stoelen te vervangen. Ja, ik heb het over jou, @willeme. Anderen hebben meer met origineel en willen niets anders zien aan de auto die zo uitgebalanceerd is ontworpen.

Wat zou jij nog willen veranderen aan jouw auto?

Ik heb me altijd laten voorstaan op het feit dat ik een rasechte originaliteitsnazi ben. Zoals de auto uit de fabriek rolde, zo moest hij blijven. En als je een beetje tussen de regels hebt kunnen doorlezen, het staat er in de verleden tijd.

Ja, ik vind het ineens niet heel erg meer om dingen iets anders te maken aan mijn eigen auto. Zo heb ik mijn Saab cabrio voorzien van een andere kap in het blauw, terwijl hij toch echt met een zwarte muts was geleverd. Niet zoals bedoeld, maar wel mooier. Vind ik.

En de Tesla heeft andere velgen gekregen. Wel originele velgen die ook door de fabriek worden geleverd, maar toch. En er is nu nog iets dat ik aan mijn auto zou willen veranderen. Ik zou het liefst al het chroom vervangen voor zwarte sierstrips.

Ik stond net namelijk bij de Supercharger naast een andere zwarte Model S van mijn bouwjaar en die had dat gedaan. En eerlijk is eerlijk, het zag er enorm strak uit. Zeker in combinatie met de 21 inch Turbine velgen. En nu wil ik dat ook.

Maar goed, dat zijn mijn overpeinzingen. Hoe zit het met jou? zijn er dingen die jij nog zou willen veranderen aan je eigen auto?

Laat het ons weten