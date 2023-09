Lifehacks voor in de auto. Help je mede-Autobloggers!

Je zou het bijna vergeten, maar tussen al het bloedhete autonieuws van de IAA in Frankfurt München is het ook gewoon weer tijd voor de wekelijkse lezersvraag. Het is tenslotte dinsdag en dat is de dag dat die vermaledijde rubriek meestal online komt. Als een andere redacteur niet ineens heeft besloten om er zomaar een te maken. Zonder overleg…

Maar goed. De lezersvraag dus. Ik heb afgelopen zondagnacht meer dan genoeg tijd gehad om er een te bedenken, want ik heb de Saab naar Spanje gejaagd voor een korte (werk)vakantie aldaar. En tijdens die rit met te hoge snelheden bedacht ik ineens een lifehack.

Wist je trouwens dat die ouwe Saab trouwens met gemak 230 haalt? En nog heel veel overhad? Maar ik durfde niet meer, vanwege de angst voor boetes. En toen kwam dus het idee voor de lezersvraag…

Lezersvraag: heb jij lifehacks voor in de auto?

Ik dacht ineens aan mijn eigen gewoonte, die ik best als lifehack zou kunnen bestempelen. Ik heb de gewoonte om voordat ik vertrek een envelopje met overtollig geld in het dashboardkastje te leggen. Daarmee betaal ik eventuele boetes in het buitenland.

Niet cash natuurlijk, maar als ik terug ben en er kómt post binnen met een dringend verzoek om even te lappen, dan compenseer ik dat met dat geld. Dat ik vanzelfsprekend uit de auto heb gehaald, maar dat terzijde. En zodoende voel ik er niks van en kan ik met een gerust hart te hard rijden. Vakantiegevoel, zeg maar…

En als ik geld over heb, ga ik daarvan keihard zuipen en met de auto terug. De boete kan ik daarmee makkelijk betalen… (Dit is vanzelfsprekend een geintje hè? Nooit met drank op achter het stuur, ik ben geen oelewapper)

Maar goed. Deze lifehack is misschien een beetje raar. Daarom hierbij een beroep op JOU, gewaardeerde lezer. Heb jij lifehacks voor in de auto die je met ons wil delen? Een halve ui op het dashboard tegen beslagen ruiten, een lepel in het portier voor als de motor in de soep loopt, visolie bij de ruitenwisservloeistiof voor een mooie glans… Alles!

Laat het ons weten en help je mede-Autobloggers met jouw wijsheid!