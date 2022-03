Lezersvraag: Wie wordt dit jaar wereldkampioen in de F1?

We gaan een beroep doen op jouw voorspellende gaven. Wie wordt -volgens jou- de nieuwe wereldkampioen in de F1?

Zo, de eerste race van 202 zit erop. Een race die anders is verlopen dan vrijwel iedereen vooraf had gedacht, incluis mezelf. Want ik had niet zien aankomen dat de Ferrari’s zó snel waren en ook niet dat de twee Red Bulls de finish niet zouden halen.

Bovendien had ik gedacht dat de Mercedessen als puntje bij paaltje kwam gewoon weer de voorste startrij zouden bezetten en -op eigen kracht- een podium zouden halen aan het eind van de race. Tuurlijk stond Hamilton uiteindelijk op de laagste trede, maar dat kwam meer door de pech van de Bulls dan door zijn pure snelheid.

Wie wordt de nieuwe wereldkampioen in de F1?

Ik denk dat ook weinig mensen hadden gedacht dat Charles Leclerc zo soeverein naar de overwinning zou racen. Want wat de achtervolgende Max ook probeerde, hij kon de Monegask niet voorblijven. En al was de uitkomst van de gevechten niet in het voordeel van de oranje-bril-dragers, vermakelijk was het wel.

Maar goed, nu het stof in Bahrein letterlijk en figuurlijk is neergedwarreld, is het tijd om de balans op te maken en te voorspellen. Daarom dus de vraag, wie wordt er dit jaar wereldkampioen in de F1?

Ik denk gewoon Max Verstappen

Mijn voorspelling is duidelijk, want die staat hierboven al opgeschreven. Ik denk inderdaad dat Max Verstappen dit jaar ‘gewoon’ weer wereldkampioen wordt. Ik heb namelijk het idee dat de druk er na de eerste titel bij hem af is en dat hij daardoor verlost is van het heilige moeten. Je zag het al, na een paar keer proberen aan kop te komen merkte je dat plek 2 ook goed was voor de in Monaco wonende racebelg met Nederlands paspoort.

Ook ging de Red Bull gewoon hard. Niet zo hard als Ferrari, maar iets in mij zegt dat ze het daar snel weer op de rit hebben. Doorontwikkelen is een sterk punt van Red Bull, maar juist een zwakker punt van Ferrari. In elk geval de laatste jaren.

Daarom denk ik dat de uitkomst van deze race een smetje was, maar dat Max er aan het eind van het seizoen gewoon weer staat. Na een -wederom- epische strijd met Hamilton, want die komt gewoon weer terug en eerder dan we nu denken. Let maar op!

Maar wat denk jij ervan?

Wat ik denk is in dezen niet zo relevant, het is namelijk een LEZERSvraag, geen AUTEURSvraag. Dus daarom zijn we hier ter redactie razend benieuwd naar jullie voorspellende gaven. Wie wordt wereldkampioen in de F1 en waarom?

Aan het eind van het seizoen pakken we dit artikel er nog eens bij om te kijken wie het bij het rechte eind had. Aan degene die de wereldkampioen juist wist te voorspellen én ook een beetje kan zeggen hoe het seizoen verloopt, zal een leuke autoblogprijs worden verloot. Welke dat is moet ik nog even bespreken met de hoofdredactie, maar @michaelras kennende wordt de winnaar niet teleurgesteld.

Kortom, doe je best en win!!