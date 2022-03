Opgepast: flitsmarathon gaande in Europa

Flits, flits. Op heel veel plekken in Europa is het oppassen in verband met een flitsmarathon.

Het goede nieuws, voor de doorrijders onder jullie, is dat Nederland niet deelneemt aan een dergelijke marathon. Bij ons flitsen ze het hele jaar door. In andere landen worden er specifieke dagen uitgekozen om op strategisch gekozen plekken veelvuldig te flitsen. De term flitsmarathon is niet zomaar een ludiek woord, het Europese politienetwerk ROADPOL gebruikt tevens deze term.

Die afkorting staat overigens voor het European Roads Policing Network. Momenteel loopt er een Europese campagne onder de naam Operation Speed, van 21 tot en met 27 maart. ROADPOL zegt dat de flitsmarathon in Europa morgen op 24 maart van start gaat en 24 uur duurt. In ieder geval Duitsland en België doen mee aan het fenomeen. Dus mocht je de grens overmoeten, pas op!

Flitsmarathon 2021

Het is de negende keer dat er een flitsmarathon op deze schaal wordt georganiseerd. Vorig jaar namen 16 landen deel aan het event. In totaal werden toen 12.418 politieagenten ingezet. Meer dan 2 miljoen automobilisten werden gecontroleerd op hun snelheid met in totaal 7.971 controlepunten. Zijn dit nou het type statistieken waar flitsagenten bij de koffie helemaal lekker op gaan? Uiteindelijk kregen 45.655 automobilisten een boete op de post. De grootste overtreder begaf zich in België: geflitst met 262 km/u op een traject waar 120 km/u is toegestaan.