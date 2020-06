Liberty Walk geeft de Supra een gestoorde bodykit

We hadden niet anders verwacht.

Toyota Supra en tuning zijn even onlosmakelijk met elkaar verbonden als bami en satésaus. Dan hebben we het vooral over die vierde (vorige) generatie. Deze Supra was en is, samen met de Skyline en de RX7, een bijzonder geliefd tuningobject. De nieuwe Supra zal, mede vanwege zijn prijskaartje, een iets andere doelgroep aanspreken. Of zij ook zo belust zijn op extreme tuning is nog even afwachten. De mogelijkheid is er in ieder geval, dankzij Liberty Walk.

Japanners hebben een geheel eigen smaak als het om tuning gaat en Liberty Walk is daar een uitstekend voorbeeld van. Het woord ‘subtiel’ zul je in het woordenboek van Wataru Kato niet tegenkomen. De nieuwe Supra heeft nu ook een Liberty Walk-behandeling gekregen.

Een creatie van Liberty Walk kun je van mijlenver herkennen aan de extreme brede wielkasten, die met popnagels zijn bevestigd. Deze ontbreken ook op deze Supra niet. Daarnaast is de auto voorzien van een achterlijk grote spoiler. Deze sluit niet echt lekker aan op het vloeiende design, maar de doelgroep zal daar waarschijnlijk niet wakker van liggen. De belangrijkste aanpassingen zijn verder de splitter, side skirts en een motorkap met extra koelsleuven.

En wat kost zo’n Liberty Walk-bodykit voor je Supra? $17.930 voor het complete pakket, inclusief motorkap. Dat wil zeggen: als je voor glasvezel opteert. Ga je voor koolstofvezel, dan komt er nog $1.100 bij. In euro’s hebben we dan dus over respectievelijk €15.797 en €16.766. Voor een Ferrari of een Lambo is dat nog wel te doen, maar voor een Supra zijn dat toch stevige prijzen. Je weet in ieder geval wel zeker dat je iedereen de ogen uitsteekt op de eerstvolgende JDM Meeting.