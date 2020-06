Met deze S-klasse verdient Mercedes aan duistere praktijken

Geld verdienen kan soms heel makkelijk zijn als luxemerk.

De Maybach S-klasse is een grote, imponerende, zwarte auto. Je zou haast zeggen: een maffiabak. Dat is waarschijnlijk niet het imago dat Mercedes voor ogen heeft. Met deze nieuwe special edition maken ze het er alleen niet beter op. Dit is namelijk de Maybach S650 Night Edition.

Night Edition is geen verwijzing naar praktijken die het daglicht niet kunnen verdragen. Het is wél een verwijzing naar de donkere accenten die de auto van binnen en van buiten heeft meegekregen.

Er zijn merken die er om de haverklap een special edition uitgooien, maar bij Mercedes valt dit nog mee. Even afgezien van alle Edition 1’s dan. De Maybach S650 kon blijkbaar nog wel een klein steuntje in de rug gebruiken in de VS, dus daarom is er nu deze Night Edition. Er worden vijftien exemplaren gebouwd, exclusief voor de Amerikaanse markt.

Wat is er zo speciaal aan, afgezien van de exclusiviteit? Daarvoor moet je echt op detailniveau gaan kijken. Aan het exterieur is de Maybach S650 Night Edition te herkennen aan de donkergrijze velgen en het carbon spoilerlipje. In het interieur is de auto ook voorzien van extra koolstofvezel. Zowel vanbinnen als vanbuiten is een plaatje te vinden met ‘Night Edition’. Dat laatste is geen overbodige luxe.

Onder de motorkap zul je nog steeds een V12 aantreffen. Deze produceert 630 pk en 1.000 Nm koppel. Ruim voldoende om je snel en comfortabel door de nacht te verplaatsen. Je zit namelijk in 4,7 seconden al aan de 100 km/u met dit 5,46 meter lange gevaarte.

We kunnen in ieder geval concluderen dat de verschillen met een normale Maybach S650 minimaal zijn. Het prijsverschil is dat alleen niet. De Night Edition moet $243.945 kosten, terwijl een normaal exemplaar rond de $200.000 kost. Desondanks zijn de Amerikanen nog altijd beter af dan wij Nederlanders. In ons land kost een Maybach S650 namelijk €294.759.