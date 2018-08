Humor! Liberty Walk behandelt Jimny als G-klasse

Ichiban!

We doen nog weleens schamper over Chinese kopieën van Europese auto’s, maar stiekem zijn we enorme hypocrieten. Wat Suzuki gedaan heeft met de nieuwe Jimny is namelijk geniaal. Het kekke ding lijkt net een te heet gewassen G-klasse en wordt ongetwijfeld een grote hit, al zou de CO2-tax voor ons Nederlanders de pret weleens kunnen bederven. De vorige Jimny (aankoopadvies) was namelijk een onvervalste kleine zuipschuit.

Enfin, de Japanse tuner Liberty Walk springt handig in op de gelijkenissen tussen beide modellen door de Jimny nóg meer op een G-klasse te laten lijken. Ironisch genoeg staat de G-klasse bekend al een tuningshok bij uitstek, maar is de Jimny voor Liberty Walk de eerste SUV die ze voorzien van hun liefdevolle aandacht. Uiteraard krijgt de Jimny -hoe kan het ook anders- een paar dikke spatborden met popnagels.

Naast dit ‘moetje’, doet Liberty Walk (of LB Performance, zo je wilt) echter ook nog een paar leuke dingen. De bumper is namelijk duidelijk geïnspireerd op de AMG-modellen van de G-klasse en de motorkap is speciaal vormgegeven om op de karakteristieke ‘opgelegde’ kap van de G-wagon te lijken. Helaas zijn de richtingaanwijzers niet verplaatst naar de bovenop de neus, maar goed, dat zal wel te veel gedoe opgeleverd hebben met regelgevers en dergelijke. Dikke velgen, instapbalken en een stoer element om LED-lampen te huisvesten boven de voorruit maken het plaatje af.

Liberty Walk-honcho Wataru Kato heeft via Instagram laten weten dat de kit vanaf nu te pre-orderen is, maar prijzen zijn nog onbekend. Koop dan?