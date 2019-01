Mercedes G-Klasse ontmoet zijn kleine “broertje”

Kijk dan hoe schattig!

Kun je het ons vergeven dat we woest enthousiast zijn over de nieuwe Suzuki Jimny? De auto was altijd al een van de meest schattige off-roaders op aarde en met de nieuwste generatie is het wagentje zo mogelijk nog liever geworden. Gelukkig kunnen we onze boterzachte gevoelens iets aanscherpen bij de betere tuner. Liberty Walk, bijvoorbeeld, transformeert de Jimny in een heuse G-Klasse.

De Suzuki Jimny als G-Klasse komt voor ons niet uit de lucht vallen. Nee, alweer enkele maanden geleden kwam LB Performance met het ombouwpakket op de proppen. Destijds kregen we echter niet meer dan een aantal digitale foto’s en om eerlijk te zijn gaf dit bijster weinig perspectief. Tot onze vreugde zijn de beide auto’s inmiddels samen voor de camera gaan staan.

Als klap op de vuurpijl is het geen normale G-Klasse die naast de kleine Japanner staat te schitteren, maar een door Liberty Walk aangepakt exemplaar. Reken daarbij dat de auto’s in dezelfde kleurstelling staan, en gekeken vanuit sommige hoeken zou je haast vergissen dat het hier niet om dezelfde SUV gaat. Pas wanneer je nauwer naar de definitieve lijnen van de auto’s kijkt, zul je zien dat Suzuki’s schaap in wolfskleren zich naast de grote boze Duitsers heeft geschaard. In zekere zin kun je het zelfs vergelijken met een automobiele matroesjka.

