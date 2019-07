Liberty Walk komt met nieuws voor de Lamborghini Huracan

Mag het een stukje breder zijn?

Als er één bedrijf is die kenmerkende tuning levert, dan is dat Liberty Walk wel. Bij het zien van een auto die door deze Japanse firma is aangepakt kan er eigenlijk geen twijfel over bestaan. De popnagel-tuning in combinatie met uitbundige bodykits is zo’n een beetje gepatenteerde techniek van het merk.

Vooral met Lambo’s doen ze lekker maf. In het verleden hadden ze al een kit voor de Huracán, maar Liberty Walk vond het de hoogste tijd voor een update in vorm van deze Silhouette Works GT. Een nieuwe bodykit die Liberty Walk op SEMA in Las Vegas in november van dit jaar aan het publiek gaat voorstellen. De carbon motorkap kan zowel ongespoten als gespoten geleverd worden, zoals de foto’s ook aangeven. De supercar is zo laag dat je zonder lift-systeem kansloos bent wanneer je Nederlandse woonwijken wil trotseren.

De tuning is van toepassing op de ‘oudere’ modellen van de Huracán. De Performante en de huidige EVO hebben immers twee centraal geplaatste uitlaten. Het is niet zo vreemd dat de onthulling in de Verenigde Staten zal plaatsvinden. De VS is een belangrijke markt voor Liberty Walk. Hier in Europa zijn we wellicht wat te conservatief voor deze knotsgekke tuning. Hoe anders is dit in de VS, waar de ene omgebouwde Huracán na de andere een doodgewone zaak is.