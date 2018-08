De Liberty Walk Lambo van Lexy Roxx is rood

Nuff said.

Het internet bestaat eigenlijk maar voor twee dingen: autoblog en pr0n. Dat er vandaag de dag een afgelikte goede boterham te verdienen valt met het inspelen op de vleselijke lusten van de mens, weten we al een tijdje. Al tien jaar geleden schreven bijvoorbeeld over de Lamborghini Murciélago van Jenna Jameson, die destijds te koop stond. Ook schrijfster Farrah Abraham viel naar verluidt als een blok voor de charme van de Murcié.

Zo’n Lambo is dan ook pure porno op wielen. Geen wonder dus dat het merk gretig aftrek vindt ‘in de scene’. De 27-jarige Lexy Roxx rolt eveneens een Lambo. We hadden vorig jaar al een filmpje van Lexy(’s auto) voor je in de aanbieding, doch toen was de Lambo nog grijs. Inmiddels heeft Lexy de toch al door Liberty Walk uitgeklopte Huracan nog maar eens een optische makeover gegeven. Noem het een gevalletje van beroepsdeformatie.

De Lambo heeft nu de kleur van de liefde en op de indrukwekkende achterspoiler is de stijlvolle tekst ‘Get Fucked’ te lezen. Vind jij het nieuwe kleurtje van de Lambo heet, of word je warmer van de Liberty Walk Nissan GT-R van Mareike Fox?

Image-Credit: Felgenshop.de