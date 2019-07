Deze 5 dingen vielen ons op tijdens de GP van Engeland 2019

En uiteraard alle standen en overzichten die er toe doen. Gratis en voor niets voor Autobloglezers!

Na de Grand Prix van Frankrijk dit jaar was er een consensus. De Formule 1 bood geen spektakel meer. Een optocht van 20 overbetaalde junioren. Hoe mooi dat deze gedachte is omgeslagen. De Grand Prix van Oostenrijk was gelukkig een heel stuk spannender, maar de Grand Prix van Engeland was fabelachtig. Veel actie op de baan, veel gevechten en een safetycar situatie die ervoor zorgde dat Lewis Hamilton tóch weer aan het langste eind trok.

Dit zijn 5 dingen die ons opvielen:

1. Leclerc versus Verstappen is episch

Deze twee jonge kemphanen beginnen elkaar nu ook op de baan te vinden. Natuurlijk, ze kennen elkaar sinds hun kartcarrière, maar voor de tweede maal op rij waren dit de twee smaakmakers van de race. Ronde na ronde vochten ze het uit op de baan.

2. Red Bull doet het goed op Silverstone

Dat Leclerc en Verstappen een lekker robbertje hebben kunnen vechten is met name te danken aan de Red Bull RB15. De Honda motor lijkt net even wat verder open te staan en ook de vleugel die vorige Grand Prix werd gemonteerd werpt zijn vruchten af. Qua snelheid doen de twee auto’s niet veel voor elkaar onder. Niet alleen Verstappen en Leclerc zorgden voor spektakel, trouwens.

3. Gasly presteert uitstekend

Daarmee komen we op punt drie: Pierre Gasly mengde zich namelijk ook in het gevecht. Zeker de eerste helft van de race waren zowel beide Red Bulls als beide Red Bulls vlak bij elkaar. Voor het eerst hebben we een gave inhaalactie van de Fransman gezien op een Top 3 auto: hij verschalkte Vettel immers. Ook wist Pierre het rondenlang Max Verstappen lastig te maken. Goed om te zien dat ze bij Red Bull niet te veel hebben bemoeid met de pikorde. Overigens liet Gasly Verstappen na een ronde of zes er voorbij, maar dat deed niets af aan het feit dat Gasly eindelijk zijn snelheid gevonden heeft. De tijd moet gaan uitwijzen of het eenmalig is, of dat Gasly definitief aansluiting met de top heeft gevonden.

4. Bottas was in bloedvorm

Hamilton was in extase na het winnen van zijn zesde Britse Grand Prix. Uiteraard is het een bijzonder knappe prestatie, maar toch werd Hamilton een klein beetje geholpen. In de eerste tien ronden kwam de Brit niet langs de Fin. Het was de spin van Giovinazzi waardoor Hamilton zijn moment had: hij moest namelijk nog de pits in en kon handig gebruiken van de situatie. Hopelijk kan hij deze vorm behouden, want hij is eigenlijk de enige die Hamilton van zijn zesde wereldtitel kan afhouden.

5. Vettel macht wieder ein Fehler

In Duitsland zijn ze zo waanzinnig verwend geweest met de prestaties van Michael Schumacher, dat alles wat er na kwam een beetje ‘meh’ is. Desalniettemin heeft Vettel vier wereldtitels binnengesleept van 2010 tot 2013. Dat lijken de Duitsers een beetje te zijn vergeten, want Vettel moest andermaal dik door het slijk. Vorig jaar maakte de man uit Heppenheim diverse foutjes die je juist bij een jonge coureur zou verwachten. Denk aan de spin op Bahrein 2019, USA 2018, Italië 2018 en Japan 2018. Om maar te zwijgen van zijn foutje gisteren op Max Verstappen. Eerlijk is eerlijk, dankzij het feit dat Verstappen iets wijd ging, meende Vettel een gaatje te zien dat er uiteindelijk niet bleek. Zal Vettel zijn vorm nog terug weten te vinden?

Hebben wij de race goed voorspeld?

@CasperH en @Wouter zaten er alle twee heel erg dichtbij. Als Vettel niet een ‘Ricciardo-tje Baku’ had gedaan was het heel erg spannend geworden. Hamilton won inderdaad de race en Bottas stond ook op het podium. Het was echter Leclerc die er stond, Verstappen ontbrak.

Rijderskampioenschap

Die jongens van Red Bull hebben niet alleen een snelle auto gebouwd, ook een heel sterke. Na de torpedo actie van Vettel kon Verstappen namelijk gewoon zijn weg vervolgen. Daarmee harkte hij toch tien heel belangrijke punten bij elkaar, waarmee hij zijn derde positie verstevigt. Echter, Leclerc komt nu wel met rasse schreden dichterbij. Dus niet alleen de spanning op de baan is terug, ook in het kampioenschap zullen deze twee heren nog de nodige gevechten met elkaar gaan hebben. Carlos Sainz is best of the rest met 38 punten. Ricciardo klimt naar boven en staat nu op 22 punten.

De WK stand (coureurs) sinds de GP van Engeland is als volgt:

Constructeurskampioenschap

Na een ongelukkige race in Oosterijk gaat Mercedes gewoon verder met het behalen van het maximaal aantal punten. Het dominante team staat inmiddels op 407 punten. Dankzij de goede prestatie van Gasly en het falen van vettel, loopt Red Bull een beetje in op Ferrari. De afstand tot de rest is enorm. Toro Rosso en Racing Point staan nu gelijk.

De WK stand (constructeurs) sinds de GP van Engeland is als volgt:

Kwalificatieduel:

Je teammaat is je beste vergelijkingsmateriaal. Het is ook je eerste vijand die je moet verslaan. Tot zover de cliché’s. Bij veel teams wordt nu wel duidelijk wie de betere coureur is. Behalve bij Toro Rosso, daar is de verhouding nu 50-50: Albon en Kvyat houden elkaar goed in evenwicht. Er zijn twee coureurs die hun teamgenoot in hun zak hebben. Russell is tot nu toe altijd sneller geweest dan zijn Poolse collega. Ook heeft Perez absoluut geen concurrentie aan Lance Stroll.

Het onderlinge kwalificatieduel is sinds de GP van Engeland als volgt:

Snelste raceronde:

Natuurlijk heeft Hamilton geluk gehad met de uitslag, maar dat wil niet zeggen dat hij kon cruisen naar de overwinning. Hamilton haalde het onderste uit de kan van zijn Mercedes. In de allerlaatste ronde zette hij op oudere én hardere banden de snelste raceronde neer. Respect.

De tussenstand qua snelste rondes tot en met de GP van Engeland ziet er als volgt uit:

Driver of the day:

Hilariteit alom vorige keer, toen alle stemmen automatisch naar Robert Kubica gingen. Er was sprake van een storing, waardoor het even duurde voordat het bekend was wie nu de felbegeerde ‘Driver of the Day’ titel gewonnen had. Toen was het Max Verstappen, nu ging de Award (met 20% van de stemmen) naar Charles Leclerc. De Monegask was absoluut de smaakmaker van de race en behaalde het podium.

De tussenstand qua snelste rondes tot en met de GP van Engeland ziet er als volgt uit:

Deze races zijn al verreden:

1. GP van Australië 2019 (Bottas)

2. GP van Bahrein 2019 (Hamilton)

3. GP van China 2019 (Hamilton)

4. GP van Azerbeidzjan 2019 (Bottas)

5. GP van Spanje 2019 (Hamilton)

6. GP van Monaco 2019 (Hamilton)

7. GP van Canada (Hamilton)

8. GP van Frankrijk (Hamilton)

9. GP van Oostenrijk (Verstappen)

10. GP van Engeland (Hamilton)

Deze races staan nog op de agenda:

28 juli: GP van Duitsland

4 augustus: GP van Hongarije

1 september: GP van België

8 september: GP van Italië

22 september: GP van Singapore

29 september: GP van Rusland

13 oktober: GP van Japan

27 oktober: GP van Mexico

3 november: GP van Verenigde Staten

17 november: GP van Brazilië

29 november: GP Abu Dhabi

De eerste meters op de GP van Duitsland 2019 worden verreden op vrijdag 26 juli om 11:00.