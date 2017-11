De Liberty Walk M4, in de herkansing

Deze is pas echt dik...

Dit keer geen woord aan gelogen. Deze BMW is letterlijk DIK. Over smaak valt uiteraard te twisten, ook of dit een geslaagd stukje tuning is op de BMW M4). Feit is echter dat de uiterlijke toevoegingen dit ding een stuk verbreed hebben, en het daarmee tot een moddervet monster maken.

Liberty Walk is bekend geworden van tuning door middel van gretig gebruik van popnagels. In het begin richtte dit Japanse bedrijf zich voor namelijk op de JDM (Japanese Domestic Market) modellen, de laatste tijd zien wij hen steeds vaker de hand leggen op auto’s van Europese bodem.

Eerder schreven we al over een witte M4, ook door Liberty Walk aangepakt. Een iets minder geslaagd project. Wellicht hebben de Japanse vrienden zich dit ook gerealiseerd en zijn ze daarom voor een herkansing gegaan van dit exemplaar in Sakhir Orange.

Die herkansing lijkt een stuk beter geslaagd, al moet gezegd worden dat het kekke kleurtje hieraan meehelpt.

De prijs van deze complete bodykit bedraagt 11.500 USD voor niet in Japan woonachtige klanten. Mocht ook airride gewenst zijn, dan wordt dit gemonteerd na het achterlaten van 7.900 USD.