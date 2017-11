Nederlandse autokoper geeft helemaal niets om milieu

Geen financiële voordelen? Laat het milieu dan maar lekker naar de kloten gaan!

Korte samenvatting van de afgelopen jaren: er was eens een auto-industrie. Die verkocht mooie dingen. Tegelijkertijd werd onze wereld steeds viezer (wat voor slechts een heel klein deel door de auto’s komt maar dat terzijde), dus de overheid besloot in Nederland belastingvoordelen te geven op auto’s die wat schoner waren. Andere landen volgden ons voorbeeld, terwijl Nederland ontdekte dat het eigenlijk niet zoveel verschil maakte wat we met auto’s aan het doen waren. Bovendien kwam er veel minder geld de schatkist binnen. Financiële voordelen voor schone auto’s werden dus weer ingeperkt.

En nu? Nu koopt niemand meer schone auto’s. Want Nederlanders geven geen fuck om het klimaat. Als ze dat wel zouden doen dan zouden ze minder vlees eten en zichzelf minder voortplanten, dat is namelijk de enige manier om écht een verschil te maken wat betreft CO2 uitstoot. Maar goed, terug naar de auto: sinds de belastingvoordelen twee jaar geleden grotendeels zijn teruggedraaid is de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuw verkochte auto’s alleen maar gestegen. De gemiddelde uitstoot van een nieuw verkochte auto was twee jaar geleden 102 gram CO2 per kilometer. Vorig jaar was dat al omhoog gegaan naar 107 gram en dit jaar komt het zelfs gemiddeld op 112 gram schrijft het AD vanmorgen.

Het is het resultaat van het afschaffen van de belastingvoordelen, maar ook door het toenemen van de welvaart: de automobilist heeft jaren z’n portemonnee gespaard, maar gunt zichzelf nu weer een luxere auto. Toen de aankondiging kwam dat de bijtellingsregels en andere maatregelen zouden verdwijnen, sloeg iedereen nog even snel zijn slag om nog een paar jaar goedkoop een leaseauto te kunnen rijden. Nu geeft niemand er meer om, want ongeacht de uitstoot betaal je altijd 22% bijtelling over je leaseauto, tenzij je voor volledig elektrische auto’s (4% bijtelling) kiest. Het resultaat: meer CO2-uitstoot. De cijfers staan haaks op doelen die de Europese Unie (30% minder uitstoot in 2030) en onze regering (Rutte III denkt emissieloos in 2030 te kunnen halen) gesteld hebben.