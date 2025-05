Zo zag je de Lamborghini Urus nog nooit!

Gepantserde chaos met de nieuwe Rezvani Knight, gebaseerd op de Lamborghini Urus.

De Lamborghini Urus is al niet bepaald een muurbloempje, maar wat Rezvani Motors ermee heeft gedaan, gaat nog een stapje verder. Maak kennis met de Rezvani Knight: een brute SUV die eruitziet alsof hij rechtstreeks uit Mad Max is gekomen. Dit is de Urus zoals je ’m nog nooit hebt gezien. Mansory kan wel inpakken.

Rezvani, bekend van extreme creaties als de Tank en Vengeance, pakt opnieuw groots uit. De Knight is gebaseerd op de Lamborghini Urus, maar wordt volledig gehuld in een carbon fiber body met hoekige pantserplaten, scherpe lijnen en brede schouders. Alsof je een Tesla Cybertruck en een Lamborghini Urus in een blender heb gedaan.

Onder de huid blijft het DNA van de Italiaanse super-SUV aanwezig, maar daar blijft het niet bij. Rezvani pimpt de bekende 4.0-liter twin turbo V8 op naar 800 pk, goed voor een sprint naar de 100 km/u in ongeveer drie tellen. Alsof je door een katapult wordt afgeschoten, maar dan met leer en luxe.

Lamborghini heeft de Huracán Sterrato voor offroad feestjes, maar limiteert deze met 610 pk (min 30) en een begrensde top van 260 km/u. Daar doen ze bij Rezvani niet aan. De Rezvani Knight staat op offroad banden van 33 inch met 22 inch velgen en een opgehoogde wielophanging en toch mag je los met 800 pk aan vermogen.

Bepantsering? Kan gewoon

Optioneel kun je het Dark Knight Military Package bestellen. Dit optiepakket geeft je omgebouwde Urus kogelwerende bepantsering, onderzijdebescherming tegen explosieven, elektrische deurklinken, rookschermen, nachtzicht en zelfs een pepperspray-dispensersysteem. Heeft Batman zelf de optielijst samengesteld van dit pakket?

Binnenin mag je helemaal losgaan met het samenstellen van je eigen luxe interieur, inclusief keuze uit vijf unieke Rezvani-lederpatronen en talloze maatwerkopties. Alles met de hand gemaakt, uiteraard.

Voor dit spektakelstuk betaal je een vanafprijs van $149.000 USD, exclusief de Lamborghini Urus die je zelf moet aanleveren (bouwjaar 2019 of nieuwer). Geen Urus, geen probleem. Rezvani helpt je er graag eentje vinden.

De Rezvani Knight is geen SUV. Het is een statement. Een tank in avondkleding. En met slechts 100 exemplaren wereldwijd is de kans klein dat je er ooit eentje tegenkomt in het wild. Misschien is dat maar goed ook.