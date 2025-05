Audi e-tron GT quattro: nieuwe instapper is beter dan z’n duurdere broers

De Audi e-tron GT quattro scheelt je tienduizenden euro’s in aanschaf.

Een instapper met 585 pk. Dat is niet echt afzien toch? Dit maakt de nieuwe Audi e-tron GT quattro een interessante propositie.

Naast de S e-tron GT, RS e-tron GT en de RS e-tron GT performance is er nu een vierde variant. Een instapper die Audi plaatst onder de S. Maak kennis met de e-tron GT quattro.

Het is alles behalve behelpen met deze instapper. Vaak associeer je het woord ‘instapmodel’ toch met een kale auto. Weinig power, een interieur waar je niet vrolijk van wordt. Gelukkig valt dat allemaal wel mee met deze Audi. Sterker nog, voor de Nederlandse markt is deze nieuwe quattro meteen de aantrekkelijkste e-tron GT als je kijkt naar prijs-kwaliteit.

De nieuwe Audi e-tron GT quattro is uitgerust met een batterij met een netto capaciteit van 97 kWh. Daarmee biedt de GT een actieradius tot 622 kilometer (WLTP). Je kunt tot 320 kW snelladen. Dat betekent dat er na 10 minuten laden alweer 285 kilometer gereden kan worden. Theoretisch gezien.

De looks zijn nog steeds dikke prima. Audi heeft weinig gesleuteld aan het uiterlijk waardoor je nauwelijks verschillen ziet met zijn duurdere broers. Met Launch Control levert de Audi e-tron GT quattro tijdelijk 585 pk aan vermogen. Daarmee sprint de GT in vier tellen naar de honderd. Meer heb je toch niet nodig?

Hij is niet alleen goedkoper dan een S, maar stuurt ook nog eens beter. In vergelijking met de S is de quattro 30 kg lichter. Er is een betere balans wat voor een goede rijdynamiek moet zorgen. Echt, waarom zou je nog voor de duurdere modellen gaan.

Eigenlijk kun je gerust stellen dat de tron GT quattro het beste model is ten opzichte van de S en de RS. Ja, je hebt meer pk’s. Maar na vijf keer vol gas accelereren geloof je het wel. Doe dan maar gewoon het goedkopere model. In Duitsland ligt de vanafprijs van deze nieuwe instapper op 108.900 euro. Daarmee is de quattro tienduizenden euro’s goedkoper in vergelijking met de S.

Zodra de Nederlandse prijs bekend is lees je het hier.