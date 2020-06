Lightweight Performance houdt het subtiel met deze Z4

Relatief subtiel, bedoelen we dan natuurlijk.

Je kunt tuning zo gek maken als je wil, maar je kunt het natuurlijk ook gewoon bescheiden houden. Dat ligt er volledig aan in hoeverre een auto tuning nodig heeft. De nieuwe BMW Z4 is een zo’n auto die eigenlijk niet veel nodig heeft. Zeker niet als het gaat om M40i-uitvoering.

De Duitse tuner Lightweight Performance, die je kunt kennen van hun M2 cabrio, heeft de Z4 onderhanden genomen. Ze hebben de sportieve BMW zowel optisch als motorisch getuned. Om even met dat laatste te beginnen: het vermogen is gestegen naar 400 pk. Standaard heeft de Z4 340 pk. Het koppel is opgehoogd van 500 Nm naar 570 Nm.

Lightweight Performance zien er niet als eerst bij. Eerder wisten AC Schnitzer en Dahler ook al rond de 400 pk uit het blok te peuteren. G-Power pakte het wat minder subtiel aan: zij schroefden het vermogen op naar maar liefst 500 pk.

Zoals gezegd heeft Lightweight Performance de Z4 ook nog wat optische upgrades gegeven. Het gaat daarbij om een carbon splitter en spoiler, die de Z4 net dat beetje extra geven. Met een verlagingsset kan Lightweight Performance er ook nog voor zorgen dat je Z4 15 mm dichter bij het asfalt ligt.

Aan het geluid is ook gedacht. De Z4 heeft een rvs uitlaatsysteem aangemeten gekregen dat in drie verschillende standen gezet kan worden. Zo kun je je buren ook nog een beetje te vriend houden. Dankzij de vier uitlaten heeft de Z4 ook meer een M-uitstraling gekregen. Qua afwerking is er de keuze uit matzwart en carbon.