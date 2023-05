Aston DB12 is bloedmooi en stuk beter, geen V12

De nieuwe Aston Martin DB12 is eindelijk weer beeldschoon en sterker dan ooit.

Gisteren kwam de nieuwe BMW 5 Serie uit. Net zoals bij elke BMW is de discussie omtrent het design belangrijker dan de techniek. Dat is eigenlijk niet zoals het hoort. We hielden onze billetjes dan ook samengeknepen toen de persplaten van de nieuwe Aston DB12 op de digitale deurmat vielen.

Net als BMW heeft Aston Martin enkele unieke designfeatures. BMW heeft ze gisteren overduidelijk overboord gegooid (dag Hofmeisterknik!), maar hoe ziet dat met Aston Martin? Nou: daar hebben ze ze omarmd!

Nieuwe Aston DB12

Want wat is de nieuw Aston DB12 een plaatje geworden! Natuurlijk, het zijn maar afbeeldingen en in het echt kan het altijd mee- of tegenvallen. Maar we zijn benieuwd of dat laatste het geval is. Als je goed kijkt, zie je ‘de botten’ van zijn voorganger – de Aston Martin DB11 – nog een beetje.

Dat komt omdat de basis is overgenomen. Is het dan niet gewoon een facelift? Dat hangt van je definitie van een facelift af. Deze methode passen Porsche (de huidige 992 is gebaseerd op de 991) en Ferrari (de huidige F8 is gebaseerd op de 488 die is gebaseerd op de 458) ook toe. En de Golf 8 is gewoon een Golf 7. Dus dat de basis in de verte gelijk is bij een Aston, is helemaal niet erg.

Prachtige kleurstelling

Op het dak na lijkt elk ander carrosseriepaneel daadwerkelijk overigens anders te zijn, dus het komt over als een nieuw model. De Aston DB12 is een flink stukje breder geworden en dat staat ‘m wel.

Het doet wat Vanquish-esque aan en dat is een compliment. Qua details en tierlantijnen heeft Aston Martin het heel erg strak gehouden. Dat zorgt ervoor dat de auto erg tijdloos overkomt.

Ook prettig is het geval dat Aston Martin kiest voor een groene carrosserie en bronzen wielen met en bruin interieur (gaan we ze mee verder). Dat toont zoveel beter dan het tegenwoordig obligate wit met zwarte velgen en matte lak met bicolor wielen.

Interieur Aston DB12

Waar Aston Martin grote stappen heeft gezet, is het interieur. Dat is namelijk enorm verbeterd. Hier laat de Lawrence Stroll zich gelden. Hij is namelijk niet alleen de baas van het Aston Martin F1-team, maar het gehele merk.

Zijn visie was dat Aston Martins net niet altijd zo goed rijden als ze konden en dat het interieur te wensen overliet. Welnu, het is compleet nieuw.

Het stuurwiel lijkt van Mercedes-Benz te komen, net als meer techniek van de auto. Dat is geen schande, want dat is al heel erg goed. Er zijn weliswaar twee schermen, maar de focus ligt er niet op zoals bij een Tesla, Ferrari Roma of Mustang Mach-E. Dit heeft als grote voordeel dat het niet zo snel verouderd. Deze auto moet lang mee gaan en is natuurlijk een klassieker van de toekomst.

Motor

Dan gaan we verder met de techniek van de nieuwe Aston DB12. Want wat ligt er onder de kap? Een V12? Nee! Die vinden we niet meer terug, maar het is minder erg dan dat je denkt.

Ten eerste is de V12 pas sinds 2000 te vinden in DB-modellen, historisch gezien hebben ze altijd een zes-in-lijn gehad. In de DB12 is vooralsnog alleen een V8 te vinden. Deze M177 van AMG lag ook al in de DB11.

Omdat er nu geen V12 meer is, kan de V8 wat meer power leveren: bij 6.000 toeren staan er 680 paarden te trappelen. Tussen 2.750 en 6.000 toeren levert het blok 800 Nm af.

Dat zijn ongelooflijke waarden en overstijgen die van de V12 in de DB11 en evenaren die van de V12 in de Vanquish. Uiteraard gaat alle power naar de achteras, via een achttraps automaat (van ZF) en nieuw elektronisch differentieel.

Prestaties en prijs Aston DB12

De prestaties zijn dan ook meer dan in orde. De obligate 0-100 km/u-sprint duurt slechts 3,5 seconden en op de Autobahn kun je 327 km/u halen als de omstandigheden het toelaten.

Of de V12 terugkeert, is niet zeker. Aston Martin kennende verschijnen er op termijn nog een hoop andere varianten en derivaten. Dat daar dan de V12 tussenzit, is goed mogelijk maar dus allerminst zeker.

De Vanquish is nog gewoon leverbaar en heeft die V12. De nieuwe Aston DB12 komt in het derde kwartaal van dit jaar op de markt, prijzen worden ter zijner tijd bekend gemaakt.

Meer lezen? Dit zijn 11 magnifieke instap sportwagens op een rij!