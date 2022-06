Lightyear 0: de Nederlandse zonneauto met 1.000 km range is klaar!

Lightyear presenteert met gepaste trots de productieversie van het Lightyear One. Maak kennis met de Lightyear 0.

Nederlandse automerken zijn heel dun gezaaid, maar het zijn wel stuk voor stuk interessante merken. Dat geldt zeker ook voor Lightyear. Zij bouwen misschien geen spraakmakende sportwagens zoals Spyker of Donkervoort, maar hun zonneauto is niet minder interessant.

Van One naar 0

Het model werd in 2019 voor het eerst getoond aan de wereld als de Lightyear One. Nu, twee jaar later, heeft Lightyear de definitieve productieversie af. De auto ondergaat daarbij een naamswijziging, want de Lightyear One is nu de Lightyear 0.

Vijf vierkante meter

Het concept is niet veranderd: het gaat dus om een elektrische auto met zonnepalen op het dak. Maar liefst vijf vierkante meter aan zonnepanelen om precies te zijn. De auto is ook duidelijk ontworpen om het oppervlakte van de zonnepalen zo groot mogelijk te maken. Het dak is daarom opvallend breed.

Range

Wat levert die vijf vierkante meter aan zonnepanelen dan op? Volgens Lightyear zijn deze goed voor 70 km extra range per dag. Dat is bovenop de WLTP-actieradius van 625 kilometer die je haalt met de 60 kWh-accu. Wat geen verkeerde basis is.

Helemaal niet laden

Lightyear doet aantal boude claims. Met de zonnepanelen zou het mogelijk zijn om in de zomer helemaal niet te hoeven laden, aldus Lightyear. En daarvoor hoef je niet eens bovenop de evenaar te wonen. Lightyear claimt dat je ook in Nederland ’s zomers twee maanden kunt rijden zonder op te laden. Dan moet je natuurlijk niet te lange ritten maken.

Stroomlijn

Met een verbruik van 10,5 kWh per 100 km (bij een snelheid van 110 km/u) is het ook een van de meest efficiënte EV’s. Dat is onder meer te danken aan de stroomlijn. Met een Cw-waarde van 0,19 is de Lightyear 0 zo glad als een paling. Nog gestroomlijnder dan de Mercedes EQS, die een Cw-waarde van 0,20 heeft. En daarvan claimt Mercedes dat het de meest aerodynamische auto ooit is.

Gewicht

Ondanks het feit dat we praten over een vijf meter lange elektrische auto valt het gewicht nog reuze mee. De Lightyear 0 weegt namelijk maar 1.575 kg. Ter vergelijking: de ongeveer even grote Mercedes EQE weegt minstens 2.200 kg.

Verschillen

Qua uiterlijk lijkt de Ligthyear 0 op het eerste gezicht nagenoeg identiek aan de Lightyear One, maar op detailniveau zijn er toch nog veel verschillen. We zien bijvoorbeeld een nieuwe voorbumper en nieuwe koplampen. De eerste facelift is dus al een feit. Er zijn ook nieuwe achterlichten, die nu een gebogen lijn volgen.

Camera’s

Ook handig: de productieversie is uitgerust met deurgrepen. Verder zijn de camera’s die spiegels vervangen naar beneden verplaatst. Die zitten nu ter hoogte van de wielkast, vergelijkbaar met de onvolprezen Volkswagen XL1. De afdekking van de achterste wielkasten is op sommige foto’s wel te zien en op andere weer niet, dus die lijkt optioneel te zijn.

Peperduur

De Lightyear 0 is hoe dan ook een interessante auto, alleen niet voor het grote publiek. Zoals we al wisten is de Lightyear 0 peperduur. Waar er bij de Lightyear One in eerste instantie nog werd gesproken over €119.000, ben je nu gewoon €250.000 kwijt voor de Lightyear 0. Je moet er wat voor over hebben om early adopter te zijn. Er worden ook maar 946 exemplaren gebouwd.

Bereikbaar model

Het goede nieuws is dat Ligthyear ook aan een bereikbaar model werkt. Die moet al vanaf €30.000 te krijgen zijn. Dat klinkt goed, maar deze auto laat nog wel even op zich wachten. Die komt op zijn vroegst pas eind 2024. De eerste exemplaren van deze Lightyear 0 worden als het goed is in november geleverd.