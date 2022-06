Dit moet je weten als jij jouw occasion wil financieren

Een occasion kopen is hartstikke leuk, maar ook duur. Daarom krijg je hier wat tips voor als je die van jou wil financieren.

We schrijven er al maanden over als het onderwerp ‘occasion’ aan bod komt; de schrikbarend hoge prijzen die ze voor een tweedehandsje durven te vragen tegenwoordig. En mocht je zitten te wachten op goed nieuws, die prijzen gaan voorlopig ook nog niet zakken.

De kans is daarom groot dat je het geld dat jouw ‘nieuwe’ occasion moet kosten niet in een oude sok onder je matras hebt liggen. En dan zitten er maar twee dingen op. Niet kopen, of financieren. En over die tweede optie gaan we het vandaag eens hebben.

Welke vormen van financiering zijn er?

Stel je hebt op Marktplaats een leuke occasion gevonden. Het allerhandigst is het natuurlijk wanneer je een vermogend familielid hebt dat jou wil helpen. Die schiet jou de knaken voor en klaar ben je. Zou je denken, want ook daar kunnen haken en ogen aanzitten.

Stel nou dat je het afgesproken maandbedrag niet kunt terugbetalen? Ok, je huis wordt niet ter veiling aangeboden, maar het blijft zuur als je dat aan je oom moet vertellen. Is gewoon niet leuk om aan een familielid te moeten melden dat je je afspraken niet na kunt komen.

Sowieso is geld lenen van familie niet altijd een goed idee. Het lijkt wel makkelijk, maar je wil niet weten hoeveel ruzies er zijn ontstaan door geldperikelen. Daarom raden wij je aan om toch maar naar een bedrijf te gaan dat gespecialiseerd is in geldleningen. Maar welk bedrijf?

Ga je naar de bank, of naar iemand anders?

Allereerst kun je bij je eigen bank terecht voor de financiering voor jouw occasion. In principe is dat wel prettig, omdat zij jouw financiële situatie al kennen. Bovendien is de rente bij de bank iets minder hoog dan bij bijvoorbeeld de dealer, maar daar komen we zo op.

Bij je bank kun je in principe uit twee leenvormen kiezen, het doorlopend krediet of de persoonlijke lening. Bij de eerste leen je in een keer een vast bedrag en betaal je dat ook met zekerheid terug. En daarmee bedoelen we dat je een vast rentepercentage betaalt en ook een vast maandbedrag. En aan het eind van de looptijd is het ook klaar.

Dan heb je ook het persoonlijk krediet. Dat betekent simpel gezegd dat je op ieder gewenst moment geld kunt opnemen tot een bepaald maximum. Je hoeft niet het hele bedrag op te nemen, dus dat scheelt ook weer. Je kunt wel te maken krijgen met variërende rentepercentages, dus daar moet je wel rekening mee houden. Die rente betaal je overigens alleen over het opgenomen bedrag.

Het doorlopend krediet heeft een variabele looptijd, dus je weet vooraf ook niet wanneer je er vanaf bent. Welke van de twee je moet kiezen, is heel persoonlijk en een advies geven doen wij dan ook niet. Daarvoor raden wij wederom de bank aan.

Wat zijn de wettelijke regels

De financierder mag overigens niet zomaar van alles in het contract zetten, want de overheid heeft wel wat regels voor consumentenkredieten.

Er is een bedenktijd, je mag een kredietovereenkomst beëindigen binnen 14 dagen nadat deze is afgesloten

Er is een maximale rente (8% boven de wettelijke rente) die ze mogen rekenen

Kredietaanbieders en adviseurs moeten een vergunning hebben van AFM of DNB.

Je occasion financieren bij de dealer

Je kunt je occasion ook bij de dealer financieren. Daar betaal je een bepaald bedrag aan (aanbetaling), kies je een looptijd voor het krediet en kun je meteen rijden. Klinkt goed hè? In principe is het dat ook, maar je moet wel weten dat je over het algemeen flink wat meer rente betaalt dan bij de bank.

Mocht je daar geen problemen mee hebben, dan is dit de financiering die het meest voor de hand ligt. Meer ook nog dan speciale kredietaanbieders die je tegenwoordig overal online kunt vinden. Al betaal je daar misschien wel minder rente, je zit wel met een lening bij een partij waar je meestal niets van weet. En andersom ook.

En private leasen dan? Is dat niet goed?

Als laatste hoor je ook steeds meer over private leasing. Heel simpel gezegd huur je dan een nieuwe auto, waarvoor je elke maand precies weet wat je gaat betalen. Behalve de brandstof dan. Dus onderhoud, verzekering en wegenbelasting zit in je maandbedrag.

Nadelen zijn er ook hoor. Ten eerste word je nooit eigenaar van de auto en kun je hem niet verkopen als je dat wil. Ook kan het voorkomen dat alle maandbedragen samen flink hoger zijn dan de nieuwwaarde van de auto. En als je meer rijdt dan vooraf afgesproken, ga je ook flink meer betalen. Hou daar dus rekening mee.

Financiering en het BKR

Een van de dingen waar je echt rekening mee moet houden als je een financiering aangaat is dat je een vermelding krijgt bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Op zich geen probleem, tenzij je nóg een lening wil afsluiten, bijvoorbeeld voor een hypotheek. Dan kun je veel minder lenen en heb je dus minder kans op een hypotheek. Omdat de financiering invloed heeft op het maximale bedrag dat je mag besteden aan een hypotheek.

Kortom, het allerbeste is gewoon om te sparen voor je occasion en niets met een financiering te maken willen hebben. Het scheelt gewoon gedoe en je bent ook écht eigenaar van je auto.

Mocht dat niet lukken en je wil toch rijden, dan raden we je aan om alle opties goed door te nemen en bedachtzaam je keuze te maken.

Een auto verkopen die gefinancierd is

Laten we niet vergeten bij jouw overwegingen om wel of niet voor een autofinanciering te kiezen dat je die occasion ook ooit weer wenst te verkopen! Het verkopen van een auto waarop een financiering rust is geen hersenkraker, maar er zijn wel een aantal zaken waar je rekening mee moet houden.

Je moet voor het overschrijven contact opnemen met de financierder (die kan namelijk overschrijven potentieel blokkeren)

Je zult waarschijnlijk voor overschrijven het volledige resterende bedrag af moeten lossen.

Hou rekening met eventuele boetebedingen wanneer jouw financiering stringente voorwaarden voor versneld aflossen heeft.

Financieren is toch alleen voor mensen die het eigenlijk niet kunnen betalen?

Voor de mensen die zeggen je moet pas kopen wanneer je het volledige bedrag bij elkaar hebt gespaard. Ja en Nee. We maken even de gemakkelijke vergelijking: de meeste huizenkopers die dit lezen hebben ook een hypotheek genomen op een huis waarvan ze NIET wisten of het in waarde ging stijgen. Dus ja, je kunt het genot uitstellen tot je een paar ton verder hebt gespaard. Maar voor een huis vinden we het logisch dat je het genot naar voren haalt en de betaling uitsmeert over een aantal (30) jaren.

Aan deze analogie zitten een aantal haken en ogen. Ten eerste leerde de economie leraar ons vroeger al: een financiering loopt idealiter zo lang als het gebruik van het object. Dus 30 jaar betalen voor een Opel Astra die je na 3 jaar weer inruilt is niet handig. Aan de andere kant schrijven auto’s over het algemeen harder af dan bijvoorbeeld huizen die potentieel, met enig onderhoud, tientallen jaren meegaan.

Wij kunnen ons dus zeker voorstellen dat je een beter gevoel hebt bij een financiering voor een relatief waardevaste auto waar je ook een stevige aanbetaling voor hebt gedaan. Dan voor een 100% financiering op een auto die nog stevig gaat afschrijven de komende jaren. Want wanneer je door welke reden dan ook plotseling je auto moet verkopen is het lullig om erachter te komen dat niet je huis maar wel je auto ‘onder water’ staat.