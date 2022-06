Volkswagen Taigo, weer eens wat anders – rijtest en video

Kijk eens aan: een Volkswagen T-Cross met coupédak. Zie hier de Volkswagen Taigo. Moet je er de T-Cross voor laten staan?

De buurman heeft al een T-Cross

Het B-segment is voor Volkswagen een belangrijk segment. Niet alleen omdat het merk goede zaken doet met de Polo, maar ook omdat de T-Cross een populaire keuze is onder mensen die zoeken naar een compacte SUV. Een auto met hoge instap dus. Maar aangezien de buurman al een Volkswagen T-Cross rijdt, wil je natuurlijk wel wat anders. Volkswagen heeft nu een alternatief in handen met de Taigo.

Bekende techniek, ander sausje

De Polo, T-Cross en Taigo staan op dezelfde bodemplaat en delen dus techniek met elkaar. Ook deze Taigo wordt dus geleverd met uitsluitend turbobenzinemotoren. Op het programma staat een 1.0 TSI met 95 of 110 pk, precies zoals bij de T-Cross. Toch heeft de Taigo wel een unique selling point ten opzichte van de T-Cross. En dan doelen we niet op de coupéstyling, maar op een extra potente aandrijflijn. De Volkswagen Taigo is er namelijk ook met 1.5 TSI met 150 pk. Kost wel wat. Minimaal 38.840 euro zelfs.

Volkswagen Taigo 1.0 TSI R-Line

Maar ook de prijs van de door ons gereden Visual Green Metallic kleurige Taigo 1.0 TSI met 110 pk en zeventraps automaat mag er zijn. Op het prijskaartje staat 40.614 euro. Ja, dat is even slikken. Wel een fijne aandrijflijn overigens, helemaal voor het doorgaans vlakke Nederland. De 1.0 TSI met 110 pk en DSG7 heb je overigens vanaf 32.590 euro, maar die prijs loopt afhankelijk van het uitrustingsniveau en de nodige opties al snel op.

Vanafprijs Volkswagen Taigo

De vanafprijs van de Taigo bedraagt overigens 28.590 euro. Die prijs is gelijk aan de T-Cross. Dat is dan weer netjes. Je hoeft niet bij te betalen voor een schuinaflopende daklijn. Deze Taigo typeren als een ‘poor man’s Cayenne Coupe’ gaat wat ver, want geef toe: 40 mille is ook voor de normale man een klap geld.

Eerlijk beoordelen

Maar laten we die prijs even vergeten. Want je moet een auto ook eerlijk beoordelen, los van de prijsstelling. Dan is de Taigo gewoon een goed ding met voldoende ruimte-aanbod en prima rij-eigenschappen. Niet perfect, maar ook niet slecht. Gewoon de gulden middenweg die voor iedereen aansprekend is. Dus een prettige demping en een vrij stil onderstel. De auto voelt lekker lichtvoetig aan, geeft met R-Line-stoelen voldoende zijdelingse steun in bochten en heeft alles aan boord wat je in een compacte SUV in het B-segment tegenwoordig mag verwachten.

Over the air-updates

Digitale displays heb je dus in overvloed. Stoelverwarming, een internetverbinding, Apple CarPlay en Android Auto, je mag vier keer een vinkje plaatsen. Dankzij die internetverbinding haal je updates ‘over the air’ binnen. Wel zo handig, hoef je niet meer naar de dealer. Ook fijn: conventionele drukknoppen op het stuurwiel. Niet van die aanraak- en swipetoetsen. Wel heeft de Taigo swipetoetsen voor de temperatuurregeling. Normale toetsen werken gewoon beter, punt.

Bemoeienis van rijhulpsystemen

Rijhulpsystemen zijn er ook in overvloed. De rijstrookassistent geeft een vervelende weerstand op het stuurwiel. Gelukkig kan die uit, net als andere systemen. Het adaptieve deel van de cruise control kan dan weer niet uit helaas. Je bent dus altijd aangewezen op deze vorm van cruise control. Soms prima, maar in druk verkeer niet ideaal als je het storend vindt als de auto telkens tempo mindert omdat er een langzamere bestuurder voor je rijdt.

Originele nieuwkomer

Ach, met alles valt te leven. De Volkswagen Taigo is in ieder geval een originele nieuwkomer in een segment waar het momenteel goed zaken doen is. Iedereen wil aan de SUV. Niet alleen in hogere segment, maar ook in het B-segment. Bij Volkswagen kun je kiezen: een T-Cross als conventionele SUV of een Taigo met coupédak. Zelfde techniek en dezelfde prijs, maar net even anders.

Meer weten over de Volkswagen Taigo? Check dan ook onze rijtestvideo. Daar gaan we wat dieper in op het dynamische deel van de Taigo.