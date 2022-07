BREEK: Sebastian Vettel gaat dit jaar met pensioen

Het is zover: Sebastian Vettel kondigt zijn pensioen aan.

Nico Rosberg had de ballen om op zijn hoogtepunt te stoppen, maar de meeste coureurs kiezen er toch voor om door te gaan tot ze ergens in het middenveld of de achterhoede belanden. Zo reden er vorig seizoen nog vier voormalige wereldkampioenen mee.

Inmiddels zijn dat er nog maar drie, want Kimi Raikonnen heeft zijn helm aan de wilgen gehangen. We hebben nu nieuws vers van de pers: Sebastian Vettel gaat het voorbeeld van Kimi volgen. Na afloop van dit seizoen houdt de sympathieke Duitser het voor gezien.

Sebastian Vettel heeft inmiddels de respectabele leeftijd van 35 bereikt. Daarmee houdt hij het niet zo lang vol als Kimi, want die was 41 toen hij een punt zette achter zijn carrière.

Vettel heeft wel een bijzonder imposante carrière achter de rug, met maar liefst vier wereldtitels op zijn naam. Hij gaat de geschiedenisboeken in als een van de meest succesvolle coureurs aller tijden. Seb schreef namelijk 53 overwinningen op zijn naam en moet daarmee alleen Schumachter en Hamilton voor zich dulden.

De aankondiging komt niet helemaal uit de lucht vallen, want Vettel leek het plezier in zijn werk soms een beetje kwijt te zijn. In een verklaring zegt hij dat het een hele moeilijke keuze was en dat hij er lang over nagedacht heeft.

Wat Vettel nu gaat doen? Dat weet hij nog niet. Hij maakt het in ieder geval nog niet bekend. Wel zegt Vettel als een echte familieman dat hij meer tijd door wil brengen met zijn gezin, bestaande uit een lieftallige vrouw en drie kinderen.

Mocht je alle overwegingen willen weten, bekijk dan even de video op zijn Instagram-pagina. Daarin doet Vettel uitgebreid zijn verhaal. Als je die video hebt gekeken weet je meteen alles over Sebastian Vettel. We verklappen alvast dat zijn lievelingskleur blauw is.

We hebben trouwens nog wel een theorietje over de échte reden dat hij gaat stoppen. Zoals @jaapiyo zondag al aanhaalde zeggen de statistieken dat er nooit meer een coureur een race wint na zijn 300ste Grand Prix.

Je raadt het nooit, maar de laatste race van dit seizoen is precies de 300ste Grand Prix van Sebastian Vettel. En dat wordt dus ook meteen zijn laatste. Want ja, waarom zou je nog doorgaan als je statistisch gezien geen kans meer maakt om te winnen?