Huh, twee neuzen voor Toyota RAV4?

Je staat er misschien niet bij stil, maar Toyota levert twee neuspartijen voor de huidige RAV4. Hier het bewijs!

Hoe zit dat precies? Simpel: levert van de RAV4 verschillende uitvoeringen. En vrijwel al die versies hebben dezelfde neuspartij. Maar is een uitzondering: als je de RAV4 als Adventure bestelt, dan installeert Toyota een compleet andere neuspartij. Het verschil tussen een normale Toyota RAV4 en RAV4 Adventure is vrij groot.

Compleet ander front

De complete voorbumper is namelijk anders, net als de grille. Het logo is ook meer centraal in de grille geplaatst. De koplampen zijn uiteraard wel gelijk aan een reguliere RAV4. Tot in detail beschrijven wat de verschillen zijn, dat wordt maar saai. Daarom gewoon wat foto’s, ter vergelijking.

Met dank aan een lezer

Hoe we dit overigens te weten zijn gekomen? Eigenlijk dankzij de hulp van Autoblog-lezer Peter. Hij mailde zeer recent een aantal vakantiefoto’s van diverse Bentley-modellen die hij op Sierra Nevada tegen het lijf liep. Natuurlijk heel interessant en super gaaf al die Bentley’s, maar onze aandacht ging nog meer uit naar zijn eigen RAV4 vanwege het afwijkende front. Dat is dus een Toyota RAV4 Adventure.