Lijstje: 9 tinten grijs die wél gaaf zijn

Als je dan toch grijs wil bestellen, bestel dan één van deze tinten.

De vergrijzing neemt toe in autolandschap. Vroeger was het de normaalste zaak van de wereld dat een auto in alle kleuren van de regenboog beschikbaar was. Ergens tussen de jaren ’00 en nu is het aanbod echter enorm versimpeld, tot het punt waar je bij sommige modellen niet eens meer de keuze hebt uit iets anders dan wit, zwart, grijs en met geluk bruin of donkerblauw.

Kleur of grijs?

Normaliter is de oproep vanuit autofanaten dan: kies meer kleur! Ondergetekende lanceert echter een andere theorie. Het ligt misschien niet aan het gebrek aan kleur, maar aan de tinten grijs die gekozen worden. Kijk, lak in de kleur van een vuilniszak wordt niemand vrolijk van. De hype van dof halfdonker grijs, waar we voor het gemak Nardogrijs van Audi even de schuld van geven, da’s ook niks. Maar zijn er dan echt geen mooie grijze kleuren? Dat gaan we uitzoeken met een reeks zilver- en grijstinten die je wél kan bestellen, naar mijn mening dan. Overige suggesties zijn uiteraard welkom in de reacties.

Alex Grey (Porsche)

Porsche 911 Targa 4S “Alex Edition”

Twee redenen waarom Alex Grey (Alexgrijs) van Porsche gaaf is: ten eerste omdat het qua tint een leuk idee is. Het lijkt saai donkergrijs, maar met een beetje zonlicht komt er een soort olijfgroene gloed doorheen. Reden twee: de kleur kwam tot stand door een op Nederland geïnspireerde speciale editie van de Porsche 911 Targa. Op de Alexgrijze basis werden zwarte stickers aangebracht in de stijl van de oude Rijkspolitie-Porsches. Vernoemd naar de Alexanderkazerne waar de Porsches des tijds opgeslagen werden. Sindsdien is Alexgrijs te kiezen op vele Porsches middels PTS en met de juiste accentkleuren staat het uitermate goed.

Azzurro Nuvola (Alfa Romeo)

o.a. Alfa Romeo 156, 166, GTV.

Eerlijk is eerlijk, we twijfelden of we ‘Azzurro’ wel mee moesten tellen. Dat is hoe Italianen een hele lichte tint blauw noemen die tegen het grijze aan hikt. Eigenlijk blauw dus. Maar we hebben twee tinten gevonden die zowel erg grijs zijn maar tegelijkertijd interessant zijn. Neem Azzurro Nuvola van Alfa Romeo. Je kon deze kleur op zo’n beetje elke Alfa van rond de millenniumwisseling bestellen. Het lijkt vrij zilvergrijs, maar je hebt maar een beetje natuurlijk licht nodig om een sterke lichtgroene tint te ontdekken. Je moet ‘m eigenlijk in het echt zien om de diepte van de kleur goed te waarderen (dat geldt voor vele kleuren in dit overzicht).

Azzurro Thetys (Lamborghini)

o.a. Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster

Voor de zo-licht-blauw-dat-het-bijna-zilver-is van Lamborghini geldt hetzelfde. Azzurro Thetys is bijna gewoon zilver. Wederom totdat het licht er precies juist op staat, en dan is het een prachtige stijlvolle diepblauwe kleur. Lamborghini lanceerde deze kleur met de Aventador LP700-4 Roadster in 2012 en samen met een crème interieur en zilveren velgen zou dit wel eens de beste lanceerspecificatie ooit kunnen zijn. Porsche leende de kleur later voor hun PTS-selectie en vele klanten kozen hem: waaronder Porsche GT-baas Andreas Preuninger die zowel de eerste PTS-specificatie van de 911 GT3 (992) als de 718 GT4 RS (982) in deze kleur liet uitvoeren.

Daytona Grey (Audi)

Vrijwel elke Audi RS

Toegegeven, Daytona-grijs van Audi zou niet de beste keuze zijn voor één van de bekendste Audi’s waar deze kleur op beschikbaar was. De RS 4 (B7) kon je namelijk ook in Imolageel, Misanorood of Sprintblauw bestellen en dat moet je eigenlijk doen. Maar Daytonagrijs, een donkergrijze tint met perleffekt zoals de Duitsers dat zeggen, onderstreept het sleeper-effect wat de RS 4 des tijds nog nét had. En, al zegt dit meer over de auto dan de kleur, hij kan het gewoon briljant hebben.

Dravite Grey (BMW)

Vrijwel elke moderne BMW

Bij BMW heb je genoeg saaie grijstinten om te kiezen, zelfs op de M-producten. Mocht je dus nodig grijs willen, kies dan Dravite Grey (Dravitgrau). Ook dat lijkt ietwat saai en degelijk, maar wordt in de zon een briljante mix van grijs en goud. Het doet wat denken aan Champagne Quartz, een andere briljante BMW-kleur. Maar dan donkerder.

Grigio Reventon (Lamborghini)

Lamborghini Reventón

One-offs en few-offs van Lamborghini nu zijn wel heel extreem. Hoe anders was dat ten tijde van de Reventón op basis van de Murciélago? Die moest tegelijkertijd aangeven welke richting Lambo op wilde qua design én een hoedtik zijn aan de hoekige Gandini-lijnen van de Countach. Van zowel de dichte als de open Reventón kwamen maar 20 exemplaren en er was maar één kleur: Grigio Reventon, Reventongrijs. In je achterhoofd houdende dat de Reventón ook een hoop knipogen bevat naar een straaljager, is zo’n onopvallende grijze kleur een perfecte optie.

Gris Iceland (Peugeot)

o.a. Peugeot 306

Ook zo’n kleur die sceptici wellicht blauw zouden noemen, maar Peugeot noemde het grijs. En introduceerde Gris Iceland voor de Peugeot 306. Wederom eigenlijk niet de beste kleur, want dat is Jaune Vermeer wat je kent van de S16/GTI, maar als zilvertint staat het de 306 erg puik. Helemaal als cabriolet.

GT Silver (Porsche)

o.a. Porsche Carrera GT en vele moderne Porsches

Bij de Porsche Carrera GT is het eigenlijk precies andersom dan bij de meeste voorbeelden: deze kleur is de beste keuze. Porsche introduceerde GT Silver als knipoog naar de Carrera GT Concept, maar dan als standaardkleur (de GT uit GT Silver staat ook voor de Carrera GT). GT Silver an sich is een hele neutrale tint zilver, verkrijgbaar op vrijwel elke Porsche heden ten dage. Bij de Carrera GT is het echter de beste keuze uit het standaard assortiment. Ja, je had geel (Fayence Yellow) en rood (Guards Red), maar dat stond eigenlijk niet echt geweldig op de ‘CGT’. GT Silver daarentegen, helemaal met de bruine bekleding, is een fantastische kleurstelling. Op moderne Porsches werkt het ook omdat je dan lekker met de contrasterende kleuren mag spelen. Gouden velgen of gele PCCB-remmen: het mag allemaal.

Smoke Grey (Volkswagen)

o.a. Volkswagen Polo en Taigo

Ook Smoke Grey (Rauchgrau) moet je even in het echt zien om hem helemaal te begrijpen. Het heet wel grijs, maar is eigenlijk meer een soort paars. Goed, je kan de Polo ook in ‘echt’ paars bestellen, dus doe dat gewoon, maar we waarderen de poging van VW om grijs ietsje interessanter te maken voor zij die normaal al gek genoeg vinden op een Polo of Taigo.

En de rest!

En dan vergeten we vast een paar mooie tinten, of je bent het natuurlijk niet eens met onze keuzes. Suggesties mogen in de reacties!