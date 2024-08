Vader en zoon scheurneus verliezen NL rijbewijzen in Frankrijk met 200+

Kijk, dat is nog eens blijvende vakantieherinneringen opdoen. Vader en zoon scheurneus uit Nederland zijn alleen wel voorlopig hun rijbewijzen kwijt.

Hard rijden ligt steeds meer onder vuur. We moeten nog maar even afwachten hoe lang het Rasen op de ‘Bahn nog mag. Ook daar gaan steeds meer stemmen op er maar eens mee op te houden. Alles verbieden is zoals @lincoln zou zeggen immers veilig en effectief.

In Frankrijk mag je helemaal niet meer hard scheuren. De boetes zijn er flink progressief en je bent ook zomaar je rijbewijs kwijt als je het echt te bont maakt. Precies dat laatste, deden een vader en zoon uit Nederland echter. Zij zweepten hun buikschuivers op tot zeer hoge snelheden. Maar een Alpine A110 vatte ze desalniettemin in de kraag.

Zo’n beetje de enige klanten van Alpine zijn immers de Gendarmes. Niet dat de A110 niet leuk is. Maar ja, voor de prijs opteert iedereen voor een basis-Kaaiman of iets dergelijks. Enfin, omdat het tweetal geklokt werd met 214 kilometer per uur, werd beiden een boete opgelegd van 750 Euro. Daarnaast werden de rijbewijzen van de scheurneuzen, direct ingevorderd. Op het traject was 130 toegestaan.

Hoe de Ducati Panigale en Suzuki GSX-R nu terugkomen in Nederland weten we niet. Tubantia bericht dat eerder op de dag een Nederlander in een Alfa Romeo QV al zijn rijbewijs verloor met een tempo van 180 per uur. Zijn vrouw kon echter het stuur overnemen in dat geval.

Het is natuurlijk verleidelijk dat terug naar huis scheuren. Paard ruikt stal. Maar ja, je doet er toch goed aan om je ogen open te houden voor die Alpines…Euhm…We bedoelen natuurlijk…je doet er toch goed aan op de snelheid te letten. Waarvan akte.