Lijstje: de leukste kerstcadeaus voor de autoliefhebber

Wij zetten voor jullie de leukste kerstcadeaus voor de autoliefhebber op een rij.

Eigenlijk is deze lijst een beetje laat voor de kerstdagen, maar we wilden jullie alsnog de beste kerstcadeaus niet onthouden. Wellicht dat er wat bij zit voor volgend jaar, dan dient dit weer als perfecte inspiratie. We hebben dus alsnog even wat leuke dingen gevonden voor onder de boom.

Al weer zeven jaar geleden heeft waarde collega @nicolasr jullie al voorzien van voldoende inspiratie, wat ondanks de leeftijd nog steeds erg actueel is. Vandaar dat wij vooral even kijken naar leuke kleine items op webshops van automerken, geinige items die je je familie makkelijk cadeau kunt doen of gewoon spul wat wij zelf leuk vinden. We nemen de lijst gewoon even met je door.

Max Verstappen oordoppen

Onze eerste virtuele bestemming was de Max Verstappen fanshop. Een Red Bull-jasje of RB19 schaalmodel is leuk, maar wat je echt moet hebben om elke race te kunnen overleven is rasechte Max Verstappen oordoppen! Wel genieten van Max maar niet doof worden van ofwel de motoren ofwel het juichende oranje bataljon: het kan. Inclusief zeer opvallend oranje kokertje met VER erop.

Porsche kersttrui

Toegegeven: er zijn veel merken die een (foute) kersttrui aanbieden. Je kan dus op veel plekken terecht. We nemen die van Porsche even als voorbeeld omdat de kleurstelling erg mooi is en je gewoon rasechte 911’jes op je trui geborduurd krijgt. Best een gaaf design, wel wat aan de prijs. Alleen voor je echt meest geliefde Porsche-fanaten dus.

Porsche 911 Dakar kerstbal

Of je hangt een Porsche in de boom met de Porsche 911 Dakar kerstbal. Ook aan de prijs en als we kritisch mogen zijn, juist het leuke van de Dakar is de zwarte wielkasten die we niet zien. Maar hey, Porsche in de boom, altijd leuk.

Audi lampje of bougie-USB stick

Twee artikelen bij Audi die we even bundelen. Het is allebei een beetje klein grut, maar daarom niet minder leuk. Ten eerste een lampje van Audi. En dan geen LED-matrixlamp met dynamische richtingaanwijzers, maar een peertje. Vroegâh had je natuurlijk het verwikkelde gloeidraaid, dat heeft Audi vervangen met vier ringen.

Deze lamp lijkt op een lamp en is ook een lamp. Audi heeft ook nog iets wat lijkt op een bougie. Dat is echter een USB-stick. Wij vinden hem erg leuk in ieder geval!

Toyota teddybeer

Voor je kroost! Een echte rode knuffelbeer met Toyota-logo’s erop. Je moet ze toch van jongs af aan fan maken van je automerk. Overigens willen we even een eervolle vermelding geven aan de retro-achtige Land Cruiser-pet die ze ook nog hebben, die is ook gaaf.

Volkswagen GTI oortjes

Oké, misschien zit ondergetekende ook een beetje te kijken naar wat hij zelf onder de boom zou willen vinden. Hoe vindt je bijvoorbeeld deze draadloze in-ear oortjes met GTI-logo op de dopjes én op de oplaadbare case? Past goed bij de GTI-poster, GTI-sleutelhanger en barrage aan GTI-modelauto’s van elke GTI-eigenaar.

Schaalmodellen

Over schaalmodellen gesproken: vrijwel elk merk verkoopt hun huidige line-up als schaalmodel. De één heeft een groter assortiment dan de ander, dus er is vast wat te vinden. Zo verkoopt Volvo bijvoorbeeld een V90 Cross Country en we hebben het vermoeden dat ze daar meer van verkopen dan ‘de echte’.

Auto-stofzuiger

Ben jij ook een cleanfreak? Cleanfreaks konden hun geluk niet op toen Honda vanaf 2017 de Odyssey uitrustte met een ingebouwde stofzuiger. Het nadeel daarvan is dat je dan een Honda Odyssey moet kopen, wat ten eerste een beetje te veel van het goede is als je geen zeven kinderen hebt en ten tweede een auto is die hier niet verkocht wordt. De oplossing is hier: een draagbare stofzuiger die compact genoeg is om in je auto opgeborgen te kunnen worden.

Het Stipt gebouw van LEGO

Iets wat er sinds dit jaar is wat we eigenlijk al besproken hadden maar toch nog steeds in het oog springt: je kunt het gebouw van Rick van Stippent namaken van LEGO. Kost wat, maar dan kan je wel je LEGO auto’s fabrieksnieuw maken.