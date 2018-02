Lijstje! De motoren van AB-lezers [editie 2018]

"Wegens succes verlengd".

Via Autojunk.nl kun je video’s en foto’s delen van opvallende voertuigen op straat. Je eigen trots delen behoort ook tot de mogelijkheden. In de categorieën ‘Mijn’- hebben we auto’s, flitsfoto’s en motoren gezien. Die laatste categorie is ontplooit tot een ware hype, want het lijstje van AB-lezers met een motor is inmiddels niet meer op twee handen te tellen. In 2017 maakten we al eens een overzicht van de tweewielers van onze bezoekers, maar de vele nieuwe uploads schreeuwt om een 2018-editie.

De ene lezer kiest voor een klassieker, de ander een snelle sportmotor en weer een ander geeft de voorkeur aan een tourmotor. In dit lijstje een overzicht van hetgeen jullie in bezit hebben. Klik op het plaatje voor meer foto’s.

Range Rover én een fijne motor -@alpinafanb10

Deze lezer leeft het goede leven.



Kreidler RM is een lekker oud beestje – @peugti

Met de brommert chickies oppikken.



Tomos V8 Biturbo – @vandijkbv

Oppassen voor dit witte beest.



Ducati 748 – @mynameisjeroen

Sense and sensibility. Wat een geweldige motor.



Honda Fireblade CBR900RR – @m5power

Over gouwe ouwe gesproken.



BMW S1000RR – @racerx

In combo met een M4 DTM Champion Edition. Deze wint het internet voor vandaag.



De eerste motorfiets van – @melv

Geen slechte start.



Ducati Monster 900 – @Dizono

Deze ex-blogger kan natuurlijk niet ontbreken. Dit keer niet met zijn Yamaha, maar met zijn Ducati.



Suzuki GSX-R600 – @papkar

Deze jankt er lekker op los.



Kawasaki ER-6N – @volvov70

Dit is de eerste motor van de betreffende AB-lezer.



Ducati 748 – @eifler19

Weer een heerlijke Ducati. Wat blijven ze mooi hè.



Suzuki SV650a – @tjorque

‘Bevrijding van filestress.’



Yamaha R6 – @torsen

Nog een Japans monster. Kiek ‘m goan!



Yamaha MT-07 – @notyourmom

Een leuke kameraad voor een vakantietripje.



Kreidler RMC-S – @volvov70r2005

De Kreidlers zijn goed vertegenwoordigd op Autoblog Motorblog.



Kawasaki Ninja – @robdg

Batman? Nee, dat is AB-lezer robdg!



Yamaha XT660x – @colorblind

Deze staat ook op onverharde wegen zijn mannetje.



KTM Superduke 990 – @ultimora

Inmiddels is dit een ex-motor, maar toch een upload en dus een plaatsje waardig.



Ducati Monster – @bk15

Nog een Monster.



Triumph Tiger 1200 Explorer – @welder

Een motor voor de ontdekkingsreiziger



Yamaha R1 – @ricksmits

Wanneer een grijze kleur ook mooi kan zijn.



Suzuki GSX-R 600 L1 25th Anniversary – @aggy32

Een hele mond vol. Maar dan heb je ook wat.



Suzuki GS500 Café Racer – @schuiftrompet

Deze AB-lezer heeft een ongeluk gehad met een uit 1994 afkomstige Suzuki. Hij is ‘em aan het opknappen en hoopt er van de zomer weer mee te kunnen rijden.



Yamaha R6 – @ricardo147

En nog een R6.



KTM RC8 – @brianrs

Klaar voor avonturen op een circuit.